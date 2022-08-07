Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Caner Erkin’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Mbaye Diagne’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

WİLSON EDUARDO'DAN 2 GOL

19. dakikada atılan ara pasta sağ kanattan ceza sahası içine giren Efecan Karaca’nın kale önüne kadar gelip kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol tarafa pasını aktardı. Bu noktada topla buluşan Wilson Eduardo meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

28. dakikada Efecan Karaca’nın ara pasında defansın arkasına sarkan Efkan Bekiroğlu’nun ceza sahası içine sol taraftan girip kaleci Viviano’yu çalımlayarak çaprazdan boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

39. dakikada Caner Erkin’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Fabio Borini’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direğe çarpıp oyun alanına döndü.

MBAYE DİAGNE YENİ TAKIMIYLA

53. dakikada Caner Erkin’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Yusuf Karagöz kornere çeldi.

56. dakikada baskı sonucu kazanılan topu alan Mbaye Diagne’nin pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Fabio Borini’nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

70. dakikada sağ kanattan Tayfur Bingöl'ün pasında ceza sahası içinde Candeias topla buluştu. Candeias'ın içeriye çevirdiği topta kale önünde Wilson Eduardo’nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

72. dakikada Caner Erkin’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Biraschi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3

90+3. dakikada Targhalline'nin orta sahadan pasında topu alan Erencan Yardımcı'nın ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-4

Andrea Pirlo'nun Süper Lig kariyeri kabus gibi başladı İtalyan modası Karagümrük'te pek beğenilmedi! Teknik direktör Andrea Pirlo ve 4 İtalyan futbolcuyla Alanyaspor karşısına çıkan İstanbul ekibi ilk yarıda adeta bozguna uğradı. Pirlo daha ilk maçtan sorgulanmaya başladı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Bilal Gölen xx, Furkan Ürün xx

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano x, Biraschi x, Burak Bekaroğlu x, Emir Tintiş x (Salih Dursun dk. 80 ?), Caner Erkin x, Fabio Borini xx (Ahmed Musa dk. 70 x), Matteo Ricci x (Jimmy Durmaz dk. 70 x), Shukurov x (Kerim Frei dk. 87 ?), Levent Mercan x, Ozdoev x, Mbaye Diagne x (Kazım Kazım dk. 80 ?)

Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Nicholas, Adnan Uğur, Bahattin Berke Demircan, Rayyan Baniya

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Alanyaspor: Yusuf Karagöz xx, Fatih Aksoy xx, Furkan Bayır xx, Jure Balkovec xx, Candeias xx (Zinedine Ferhat dk. 81 ?), Umut Güneş xx (Targhalline dk. 69 x), Leroy Fer xx, Yusuf Özdemir xx (Oğuz Aydın dk. 59 xx), Efecan Karaca xxx (Tayfur Bingöl dk. 59 x), Efkan Bekiroğlu xxx, Wilson Eduardo xxx (Erencan Yardımcı dk. 81 xx)

Yedekler: Marafona, Miha Mevlja, İsmail Zehir, Mert Yusuf Torlak, Çağan Kayra Erciyas

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Wilson Eduardo (dk. 19, 70), Efkan Bekiroğlu (dk. 28), Erencan Yardımcı (90+3) (Alanyaspor), Fabio Borini (dk. 56), Biraschi (dk. 72) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Furkan Bayır, Candeias, Tayfur Bingöl (Alanyaspor), Shukurov, Fabio Borini (Fatih Karagümrük)

Henry Onyekuru golle başladı.. Giresunspor - Adana Demirspor 2-3 Maç Özeti Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunun ilk haftasında Giresunspor ile Adana Demirspor, Giresun'da kozlarını paylaştı. Adana ekibi 38 yaşındaki kaptanı Gökhan İnler'in 1 gol, 1 asistle oynadığı, Henry Onyekuru'nun da Adana kariyerine golle başladı maçı 2-3 kazandı.