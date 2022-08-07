Türkiye Gazetesi

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Maxi Gomez, Fenerbahçe'nin yıllık 2.5 milyon Euro ve başarı bonusları karşılığında yaptığı teklifi kabul etti. Oyuncu kulüplerin anlaşmasını beklemeye geçti.

Valencia kulübü ise Maxi Gomez için 12 milyon Euro istiyor. Fenerbahçe bu rakamın altında bir rakama transferi bitirmek istiyor. Görüşmeler sürüyor.

MAXİ GOMEZ KİMDİR?

Tam adı Maximiliano Gómez González... 1996 Uruguay doğumlu santrfor ülkesinde Defensor kulübünde futbola başlayıp 2017 yazında henüz 20 yaşındayken 4.3 milyon euroya Celta Vigo'ya transfer oldu.

İspanya kariyerine müthiş başlayan Maxi Gomez bugüne kadar 163 maçta 52 gol, 21 asistlik performans sergiledi.

2019 yazında Celta Vigo'dan 14.5 milyon euroya Valencia'ya transfer olan yıldız golcü geçen sezonu La Liga'da 29 maçta 5 gol, 3 asistle tamamladı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Maxi Gomez'in Valencia ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

RODRİGO BECAO TRANSFERİNDE SON DURUM

Fenerbahçe, Udinese forması giyen Brezilyalı stoper Rodrigo Becao için oyuncunun kulübüyle temasa geçti ve fiyat sordu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Udinese, Rodrigo Becao için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Fenerbahçe rakamı çok buldu ve Szalai'nin olası ayrılığına karşı, Becao'ya alternatif olacak sağ stoper arayışlarına başladı.

Luan Peres: "Brezilya’da Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü biliyordum" Fenerbahçe'nin Marsilya'dan 5.2 milyon Euro bonservis karşılığında transfer ettiği 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Luan Peres, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Peres, "Brezilya’da Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü biliyordum" dedi.

Fenerbahçe'nin forvet adaylarından Alassane Plea takımında kaldı Borussia Mönchengladbach, Fransız forvet Alassane Plea'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Plea'nın sezon sonu bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2025'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

Isco'yu Sevilla kaptı! Beşiktaş'ın çileği olacak deniyordu... Isco Alcorcon, Sevilla'ya imza atmak için sağlık kontrollerinden geçirildi. Beşiktaş'ın İspanyol 10 numarayı kadrosuna katarak "çilek transferi" yapacağı iddia edilmişti.