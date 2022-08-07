Türkiye Gazetesi

Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Alanyaspor deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 4-2 mağlup etti.

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alanyasporlu futbolcu Tayfur Bingöl, oynadıkları oyun için mutlu olduklarını ifade ederek, “Sezona iyi başladık, çok güzel galibiyet aldık. Önümüzdeki Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Gayet güzel bir gündü hepimiz için. Alanyaspor’un hedefi üst sıralar ve Avrupa’ya oynamak. Oynadığımız futbol Avrupa klasında bir futbol. Umarım taşıyabiliriz. Taşırsak çok mutlu oluruz ülkemiz ve kulübümüz adına” dedi.

TAYFUR BİNGÖL TRANSFERİNDE SON DURUM

Beşiktaş’a transfer süreci ile ilgili soruya cevap veren Bingöl, “Kulüpler arasında devam ettiğini biliyorum görüşmelerin. Sadece bunu söyleyebilirim. Olursa hayırlısı olsun iki taraf içinde. İki taraf da mutlu olsun, ben de mutlu olayım” diye konuştu.

Tayfur Bingöl maça yedek soyunup 59 dakikada oyuna girdi.

Alanyaspor sezona Karagümrük deplasman galibiyetiyle başladı (2-4 Maç Özeti) Süper Lig'in 1. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Alanyaspor, Pirlo'nun öğrencilerini 4 golle geçti. İki İtalyan teknik adamı karşı karşıya getiren maçta Francesco Farioli'nin öğrencileri kazandı.

Andrea Pirlo'nun Süper Lig kariyeri kabus gibi başladı İtalyan modası Karagümrük'te pek beğenilmedi! Teknik direktör Andrea Pirlo ve 4 İtalyan futbolcuyla Alanyaspor karşısına çıkan İstanbul ekibi ilk yarıda adeta bozguna uğradı. Maçı da 2-4 kaybeden Pirlo daha ilk maçtan sorgulanmaya başladı.

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