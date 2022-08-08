Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in ilk haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u Bafetimbi Gomis'in 90'da attığı golle 0-1 deviren Galatasaray, çok kritik bir galibiyet elde etti. 89'da oyuna giren 37 yaşındaki Fransız santrfor, 1 dakika sonra 3 puanı getiren golü attı.

BAFETİMBİ GOMİS MAÇTAN SONRA NE DEDİ?

Galibiyetin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Gomis, şunları söyledi:

"Burada gol attığım için çok mutlu ve gururluyum. Galatasaray için oynuyorsanız zaten gol atmanız lazım. Değişik bir role büründüm. Yol gösterici ve yol açıcı oldum. Oyuna girip de gol atmak büyük bir gurur kaynağı oldu. Çok mutlu oldum golden sonra. Bu çok büyük bir deneyim gerekiyor. Çok fazla maç oynadım. İyi bir maç yaptık. Gelecek hafta yeni transferler de aramıza katılacak. Yüzde yüz her şey iyi değil ama geliştireceğiz."

Okan Buruk: Yaptığım Gomis hamlesi çok çabuk karşılık verdi, lige 3 puanla başladık Okan Buruk: "Muslera net pozisyonlar kurtardı. Oyun çok fazla el değiştirdi. Maç 0-0 mı gidecek derken, hücumda yaptığımız bir hamle çok çabuk karşılık verdi. Çok önemli bir galibiyet oldu. Uzun zamandır Antalyaspor kaybetmiyordu. Lige 3 puanla başladık."

Antalyaspor - Galatasaray 0-1 Özet I Muslera kalesine devleşti, Bafetimbi Gomis üçlüğü attı! Geçtiğimiz sezonu Antalya deplasmanında tamamlayan Galatasaray sezonu da Antalya’da açtı. Sarı-Kırmızılılar'da Nando Muslera ilk yarının son dakikasında penaltı kurtardı, 89'da oyuna giren Bafetimbi Gomis 90'da attığı golle 3 puanı getirdi. Antalyaspor'un 16 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

YÖNETİM TAKIMDA TUTACAK

Geçen sezon devre arasında Galatasaray'a geri dönen Gomis'in 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

Yabancı sınırı ve yüksek maaşı nedeniyle bu sezon kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Bafetimbi Gomis'in hamle oyuncusu olarak maça girip 3 puanı getiren müthiş bir son vuruşa imza atması kaderini de değiştirdi.

Zira, gönderilmesi düşünülen ve bazı yöneticilerin bu konuda kararsız olduğu tecrübeli futbolcunun kalması ağırlık kazandı.

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