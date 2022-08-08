Türkiye Gazetesi

Ligin ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, 90. dakikada Bafetimbi Gomis'in attığı golle 1-0 galip geldi. Cim Bom, sezona galibiyetle girerken, Antalyaspor'un Süper Lig'de geçen sezondan gelen genelde 16, iç sahada ise 13 maçlık yenilmezlik serisi ilk haftayla sona erdi.

OKAN BURUK GALİBİYETLE BAŞLADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında ilk resmi sınavına Antalyaspor karşısında çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın unutulmaz futbolcularından olan Buruk, teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından ilk resmi maçından 3 puanla ayrıldı. Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Antalyaspor'a karşı çıktığı 9 lig maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik alırken mağlubiyet yaşamadı.

"Cimbom" Okan Buruk yönetiminde sezon öncesi yaptığı 7 hazırlık maçında 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi almıştı.

Ayrıca Galatasaray'ın yeni transferleri Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı ve Fredrik Midtsjö ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Antalyaspor - Galatasaray 0-1 Özet I Muslera kalesine devleşti, Bafetimbi Gomis üçlüğü attı! Geçtiğimiz sezonu Antalya deplasmanında tamamlayan Galatasaray sezonu da Antalya’da açtı. Sarı-Kırmızılılar'da Nando Muslera ilk yarının son dakikasında penaltı kurtardı, 89'da oyuna giren Bafetimbi Gomis 90'da attığı golle 3 puanı getirdi. Antalyaspor'un 16 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

OKAN BURUK MAÇTAN SONRA NE DEDİ?

Okan Buruk galibiyetin ardından yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

"Muslera net pozisyonlar kurtardı. Oyun çok fazla el değiştirdi. Maç 0-0 mı gidecek derken, hücumda yaptığımız bir hamle çok çabuk karşılık verdi. Çok önemli bir galibiyet oldu. Uzun zamandır Antalyaspor kaybetmiyordu. Lige 3 puanla başladık. Taraftarımızın önüne kazanmış olarak çıkmak önemli. Onları maça davet ediyoruz. Nice galibiyet ve şampiyonluklar kutlamak istiyoruz. İnşallah daha da iyi olacağız.

Yeni gelen oyuncuların desteği olacak. Biz daha iyi form tutacağız. Daha iyi atmosferlerde oynayacağız. Takım olarak iyi olacağız."

Bafetimbi Gomis kalıyor! Antalyaspor'a attığı gol yönetimin fikrini değiştirdi Yabancı sınırı ve yüksek maaşı nedeniyle bu sezon kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Bafetimbi Gomis'in hamle oyuncusu olarak maça girip 3 puanı getiren müthiş bir son vuruşa imza atması kaderini de değiştirdi.