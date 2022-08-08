Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş sıkıntılı geçen sezonun ilk maçını mutlu bitirdi ancak eksikler can sıktı. Kayserispor karşısında takımın temposu, fizik durumu yerindeydi ama savunmadaki ve hücumdaki zaaflar ön plana çıktı. Karşılaşma sonrasında sportif direktör Ceyhun Kazancı ile teknik direktör Valerien Ismael eksikleri masaya yatırdı. Fransız teknik adam özellikle oyun kurucu ve stoper transferlerinin acilen gerçekleştirilmesini talep etti.

AMIRI YOLDA

Oyun kurucu eksiği de takımın yeterli sayıda pozisyona girmemesine yol açıyor. Gedson ve Salih yeterli gözüktü ancak Kartal Kayra’nın henüz istenilen seviyede olmadığı görüldü. Bitirici ve rakibi açan bir oyuncu arayan siyah beyazlıların listesindeki Christian Fassnacht'ın sakatlanması ve sahalardan bir ay uzak kalacak olması transfer planlarını değiştirdi. B. Leverkusen forması giyen Nadiem Amiri şu an bir numaralı aday. Transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

KONRAD İMZAYA HAZIR

Sol kanat için bir süredir transfer çalışmalarında bulunan Beşiktaş'a Fransa'dan haber geldi. Marsilya forması giyen Konrad de la Fuente'nin menajeri siyah beyazlı yönetime haber göndererek transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelebileceklerini iletti. 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon 24 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.

BARDAĞIN DOLU TARAFI

Kayserispor karşısında 90+5'te gelen golle gelen galibiyetin ardından sahaya konan futbol eleştirilse de takımdaki olumlu gelişmeler de dikkat çekti. N'Koudou oyuna girdikten sonraki hızı ve çalımlarıyla bu sezon farklı bir profil çizeceğini gösterdi. İlk maçına çıkan Masuaku da hiç sırıtmadı. Kongolu oyuncu savunmada ve hücumda hatasız oynadı. Cenk Tosun'un kırmızı kartı performansını gölgelese de kısa süre içinde kaleyi sürekli yoklaması ve takımı canlandırmasıyla beğeni topladı. Salih Uçan da 77 defa topla buluşup yüzde 89,7'lik pas isabetiyle takımın en iyisiydi.

KESKİN NİŞANCI GHEZZAL

Sezonu ilk maçında Kayserispor karşısında galibiyeti getiren golü atan Rachid Ghezzal, önemli bir istatistikte zirvede yer alıyor. Sihirbaz lakaplı oyuncu, Süper Lig’de forma giymeye başladığı 2020-21 sezonundan bu yana 7 golle ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu durumunda.

Tayfur Bingöl'den Beşiktaş açıklaması... "Kulüpler görüşüyor" Alanyasporlu futbolcu Tayfur Bingöl, Beşiktaş’a transfer sürecinde kulüplerin görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

Isco'yu Sevilla kaptı! Beşiktaş'ın çileği olacak deniyordu... Isco Alcorcon, Sevilla'ya imza atmak için sağlık kontrollerinden geçirildi. Beşiktaş'ın İspanyol 10 numarayı kadrosuna katarak "çilek transferi" yapacağı iddia edilmişti.