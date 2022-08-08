Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de merakla beklenen “10 numaralı formayı kim giyecek” sorusunun cevabı belli oldu. En son Mesut Özil’in terlettiği 10 numara yeni sezonda Arda Güler’in sırtında olacak. Avrupa maçlarında 25 nolu formayla ter döken genç yetenek, TFF’ye verilen listeye göre artık 10 numaralı formayla sahne alacak. Fenerbahçe’nin flaş transferlerinden Joao Pedro ise 20 numarayı giyecek. Arda Güler’e ekstra bir sorumluluk yükleyen 10 numara her takım için özel bir anlam taşırken, Fenerbahçe için de efsanelerle özdeşleşmiş durumda.

BU ONUR 10'UN

Sarı lacivertlilerin heykelini diktiğini isimlerden Lefter Küçükandonyadis ve Alex de Souza 10 numarayı giydi. Can Bartu, Jay Jay Okocha, Tuncay Şanlı, Moshoeu, Oğuz Çetin, Tanju Çolak, Revivo bu formayla sahada boy gösterdi. Son olarak dünya yıldızı Mesut Özil’in giydiği forma artık Fenerbahçe’nin altyapısından yetişen, yetenekleriyle Alex’i andıran, sarı lacivertlilerin geleceğe umutla bakmasını sağlayan 17 yaşındaki Arda Güler’in. Arda’nın kendisine bahşedilen onur sonrası duygusal anlar yaşadığı öğrenildi.

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