Türkiye Gazetesi

Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın üçüncü gününde, Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı gümüş madalyanın sahibi oldu. Rekortmen sporcu Boyacı, Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılan Para Yüzme Kadınlar S5-7 sınıfı 50 metre Kelebek finali sonucunda; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu tarafından gümüş madalyaya layık görüldü.

5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI

5. İslami Dayanışma Oyunları, 2023 Dünya Spor Başkenti seçilen Konya'da 56 ülkeden 4 bini aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleşiyor.