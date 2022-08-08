Türkiye Gazetesi

Hakem Ali Palabıyık, Portekiz'in Vitoria ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımları arasında 10 Ağustos Çarşamba günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu rövanş müsabakasını yönetecek.

TFF'DEN PALABIYIK AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Guimaraes şehrindeki Dom Afonso Henriques Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.

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Yabancı hakem beklerken yabancı VAR geliyor! MHK Başkanı Sabri Çelik açıkladı Bolu’da Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri açılış töreninde konuşan MHK Başkanı Sabri Çelik, “Sezon boyunca uygulayacağımız VAR çizgisi UEFA'nın çizgisiyle aynı olacaktır. FIFA’da yapılan uygulamaya benzer şekilde ayrı bir VAR kadrosu kuracağız. Gerekli olduğunda diğer ülkelerden VAR hakemi devreye sokulacak” dedi.