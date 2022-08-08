Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Spor Kulübü sporcusu Sude Yaren Uzunçavdar, Bulgaristan’da yapılan Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası’nda 68 kilogram’da kadınlarda tüm rakiplerini farkla yenerek Dünya şampiyonu oldu.

TURNUVANIN EN TEKNİK SPORCUSU SEÇİLDİ

Dünya Şampiyonu olan sporcu aynı zamanda turnuvanın en teknik sporcusu seçilerek ödülünü Dünya Taekwondo Federasyon Başkanı Chungwon Choue’dan aldı. Türkiye’nin tek altın madalyasını kazanan ABB Spor Kulübü sporcusu ile birlikte Yıldızlar Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan sporcular Ahmet Boğaçhan Ceylan ve Emre Talha Evin ile birlikte Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’nin en çok madalya kazanan takımı ABB Spor kulübü oldu.

Son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'ndan İngiltere’de tarihe geçen performans 2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK’in beşinci durağı olan İngiltere’de tarihi bir yarış haftasına imza attı. Donington Park'taki hafta sonunun ikinci yarışına ilk sıradan başlayan Toprak, yarış boyunca olağanüstü savunmalara imza atarak damalı bayrağı lider geçti. Superpole yarışını da kazanarak İngiltere’de üçte üç yapan Toprak Razgatlıoğlu bunu başaran üçüncü isim olarak tarihe geçti.

Milli sporcu Aleyna Ertürk Dünya şampiyonu oldu Dünya Eskrim Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcumuz Aleyna Ertürk, birinciliği göğüsleyerek Dünya şampiyonu oldu.

Milli sporcu Beyzanur Karakaya dünya şampiyonu oldu Milli wushucu Beyzanur Karakaya dünya şampiyonu oldu. Aynı klasmanda 60 kiloda yarışan Esra Janset Alıç ise Kazak rakibine finalde elenerek dünya ikinciliğini elde etti.