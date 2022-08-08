Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımında bu sezon 10 numaralı formayı genç yeteneği 17 yaşındaki Arda Güler'in giyeceğini duyurdu. oç, Arda Güler'e daha çok çalışması gerektiğini söylerken, Jesus da genç oyuncuyu tebrik etti.

ALİ KOÇ'TAN TAVSİYE, JESUS'TAN TEBRİK

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, genç oyuncuya 10 numaralı formanın başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus tarafından verildiği belirtilerek, "Genç yaşında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Arda Güler'e, Fenerbahçe tarihine geçen 10 numaralı oyucular arasına adını yazdıracağına gönülden inandığımız, zaferlerle dolu serüveninde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Başkan Ali Koç, Arda Güler'e daha çok çalışması gerektiğini söylerken, Jesus da genç oyuncuyu tebrik etti.

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