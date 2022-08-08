Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, 7 futbolcusu ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme yeniledi.

Transferin suskun takımı, iç transferde 7 futbolcusunun maaşlarında da iyileştirmeye gitti.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcularımız İbrahim Yılmaz, Mehmet Yeşil, Jetmir Topalli, Alp Arda, Abdullah Dijlan Aydın, Yusuf Ali Özer ve Michael Ologo ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme yenilemiştir. Değerli futbolcularımıza başarılar dileriz" denildi.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki İstanbulspor sezonun ilk maçında Trabzonspor'u ağırlamış ve 0-2 mağlup olmuştu.

İstanbulspor - Trabzonspor 0-2 Maç Özeti I Süper Lig'de sezonun ilk golü Andreas Cornelius'tan Süper Lig'de 2022-23 sezonu İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başladı. Son şampiyon Trabzonspor açılışı, Sivasspor'u 4-0 yenerek Turkcell Süper Kupa'yı kaldırdığı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yaptı. Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'u 0-2 mağlup eden Bordo-Mavililer sezona 3 puanla başlarken goller Andreas Cornelius ve Stefano Denswil'den geldi.

İstanbulspor'da kaleci transferi... Danimarkalı eldiven David Jensen 2 yıllık imza attı İstanbulspor, MLS ekibi Ney York Red Bulls'un Danimarkalı kalecisi David Jensen'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.