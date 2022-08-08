Türkiye Gazetesi

FENERBAHÇE - ÜMRANİYESPOR MAÇI VAR KİM?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk maçında bu akşam ligin yeni takımlarından Ümraniyespor'u konuk ediyor

Ülker Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Fenerbahçe - Ümraniyespor maçının VAR hakemi ise Özgür Yankaya oldu.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Çekya temsilcisi Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin attığı gollerle 3-0 mağlup etmişti.

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JORGE JESUS'UN SÜPER LİG BAŞLANGICI

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus da, yeni ekibinin başında Süper Lig'deki ilk maçında.

Sarı-lacivertli takım, Jesus yönetiminde Avrupa kupalarında 3 maç yaptı.

Fenerbahçe, Jesus'un teknik direktörlüğünde UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e evinde 2-1 mağlup olmuştu. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-lacivertli ekip, Slovacko'yu taraftarları önünde 3-0 yenerek avantajlı bir skor elde etmişti.

Avrupa maçlarında görev almayan sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri Luan Peres ve Ezgjan Alioski de, Jesus'un görev vermesi halinde Kadıköy'deki ilk maçta taraftarla buluşacak.

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Arda Güler Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın yeni sahibi Arda Güler oldu.

FENERBAHÇE'DE KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık sebebiyle 5 futbolcusundan yararlanamıyor.

Muhtemel 11'ler şöyle:

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Henrique, Szalai, Ferdi, Arao, Emre, Zajc, Lincoln, Rossi, Valencia,

ÜMRANİYESPOR:

ÜMRANİYESPOR TARİHİNİN İLK SÜPER LİG MAÇI

Süper Lig'in yeni İstanbul ekiplerinden Ümraniyespor da, ligdeki ilk heyecanını Fenerbahçe karşısında yaşayacak.

Ümraniyespor, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de 70 puan toplarken, aynı puana sahip lider MKE Ankaragücü'nün ardından 2. sırada yer alarak bu sezon için Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde etmişti.

Kırmızı-beyazlı takım, son olarak Hatayspor'da forma giyen 28 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Sackey ve Bursaspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki sol bek Onur Atasayar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalarken, 21 yaşındaki Gürcü orta saha Gagnidze'yi ise satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosunu güçlendirdi.

Ümraniyespor dört transfer birden açıkladı; Isaac Sackey, Onur Atasayar, Mert Yılmaz ve Nika Gagnidze Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor, 4 futbolcuyu renklerine bağladı. Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Isaac Sackey, Onur Atasayar, Mert Yılmazve Nika Gagnidze'nin kadroya dahil edildiği belirtildi.