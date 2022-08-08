Türkiye Gazetesi

YABANCI SAYISI KAÇ OLDU?

Açıklamaya göre Süper Lig kulüpleri, en az 1'inin 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı ile A takım listesinde en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazma hakkına ilaveten, 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olmaları şartıyla,

14 yaş altı milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış olmaları, ülkesinin 21 yaş altı veya A milli takımlarında toplamda en az 3 defa oynamış olmaları, FIFA’nın 23.06.2022 tarihinde ilan ettiği dünya sıralaması listesinde ilk 20 sırada bulunan ülke federasyonlarının en üst veya bir alt liglerinde toplamda 25 maçtan fazla süre almış olmaları, kriterlerinden herhangi birine sahip olmaları koşulu ile 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A takım listesine yazabilir.

TFF NEYİ DEĞİŞTİRDİ?

Buna göre takımlarda 14 olan yabancı oyuncu sayısı 21 oldu. Ancak sahaya çıkan 11'lerde en fazla 8 yabancı bulunmaya devam edecek.

Cüneyt Çakır Cüneyt Çakır düdüğünü astı! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kariyerini noktaladığını duyurdu.

TFF 1. LİG'DE YABANCI SINIR DEĞİŞİKLİĞİ

TFF 1. Lig kulüpleri, en az 1'inin 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı ile A takım listesinde en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazma hakkına ilaveten, 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olmaları şartıyla, 14 yaş altı milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış olmaları, ülkesinin 21 yaş altı veya A milli takımlarında toplamda en az 3 defa oynamış olmaları, FIFA'nın 23.06.2022 tarihinde ilan ettiği dünya sıralaması listesinde ilk 20 sırada bulunan ülke federasyonlarının en üst veya bir alt liglerinde toplamda 25 maçtan fazla süre almış olmaları, kriterlerinden herhangi birine sahip olmaları koşulu ile 2 yabancı uyruklu futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A takım listesine yazabilecek.

Türk hakemliğinde "Erasmus modeli" TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK seminerinde açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, "Erasmus modeli gibi nasıl öğrencileri uluslararası değişim yapıyorsak Elit hakemlerimizi özellikle UEFA’ya kayıtlı ülkelerle değiştirmek için yurt dışına giderek maç yönetmesi, yabancı hakemlerin de ülkemizde maç yönetmesi konusunda karar aldık" dedi.

Mehmet Büyükekşi 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda tavrını koydu Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili yaptığı başvuruya değinen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Henüz önümüze bu konuyla ilgili bir şey gelmedi. Şu an futbol adına çok daha acil çözmemiz gereken konular var. Bu konu geçmişe yönelik bir konu. Biz şu anda geleceğe bakıyoruz" dedi.

Mehmet Büyükekşi: 140 ülkeye dizi film ihracat yapıyoruz. Niye maçlarımızı da diğer ülkelere izletmeyelim? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Kurul’da açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bu zamana kadar TFF yönetiminde kadın yönetim kurulu üyesi olmamış. Bizim şu anda listemizde çok değerli iki kadın yönetim kurulu üyemiz var” dedi. Büyükekşi Türk futbolunu dünya çapında büyütme sözü verdi.