Türkiye Gazetesi

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonun ilk haftasında sahasında Arabam.com Konyaspor'la karşılaşıyor.

Geride kalan sezonda Spor Toto 1. Lig'i şampiyonlukla tamamlayarak Süper Lig'e yükselen başkent ekibi taraftarının desteğiyle rakibi karşısında 3 puan arayacak.

Sezonu UEFA Konferans Ligi elemeleri nedeniyle erken açan Konyaspor ise Ankaragücü deplasmanında kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

İki takım arasında 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de oynanan son karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD 2'den canlı izlenebilir.

ANKARAGÜCÜ AÇILIŞLARI SEVMİYOR!

Süper Lig’de mücadele ettiği son 7 sezonda da ilk maçı kazanamayan Ankaragücü (2B 5M), bu karşılaşmaların 6'sında kalesinde 2+ gol gördü (toplam 14 gol). Başkent ekibi, açılış haftasındaki son galibiyetini 2007/08 sezonunun ilk karşılaşmasında Osmanlıspor karşısında aldı (2-1).

MUHTEMEL 11'LER

ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Oğuz, Atakan, Radakovic, Marlon, Diack, Sahverdi, Pedrinho, Zayid, Beridze, Jese

KONYASPOR: Sehic, Cebrail, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Bruno Paz, Endri Çekici, Bytyqi, Rahmanovic, Muhammet

Ankaragücü stoperini Rusya'da buldu... Uros Radakovic'ten 2 yıllık imza Marlon, Macheda, Jese ve Pedrinho gibi ses getiren transferlere imza atan Ankaragücü, stopere de Uros Radakovic'i transfer etti.

Vaduz - Konyaspor 1-1 Maç Özeti I Lihtenştayn'da atamayana attılar! Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a konuk oldu. 3 topu direkten dönen ve neredeyse 90 dakika tek kale oynayan Yeşil-Beyazlılar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve turu Konya'da rövanş maçına bıraktı.