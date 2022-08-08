Türkiye Gazetesi

Milli atlet Yasemin Can, 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda kadınlar 10 bin metre finalinde 32:34.45'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Kenya asıllı 26 yaşındaki atlet, 2016 Yaz Olimpiyatları'nda 10.000 metreyi 30:26.41'le koşmuş ve Amsterdam'da Avrupa şampiyonluğunu getiren kişisel en iyi derecesini 45 saniyeden fazla geliştirmişti.

Sude Yaren Uzunçavdar büyük başarı: Dünya şampiyonu oldu Milli sporcu Sude Yaren Uzunçavdar, Gençler Taekwondo Şampiyonası’nda Dünya şampiyonu oldu.

KIVILCIM KAYA'DA GÜMÜŞ MADALYA

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda çekiç atma kategorisinde milli sporcumuz Kıvılcım Kaya Salman, 65.68 metrelik atışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu!

KADINLAR GÜLLE ATMADA ALTIN DA GÜMÜŞ DE BİZİM

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadınlar gülle atmada altın ve gümüş madalya bizim.

Sporcumuz Emel Dereli 17.25'lik derecesiyle altın, Pınar Akyol 16.87'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu!

Erkekler gülle atmada Alperen Karahan, 20.46 metrelik atışıyla altın madalya kazanan bir diğer milli sporcu oldu. Alperen bu derecesiyle oyunlar rekoru da kırdı.

SIRIKLA ATLAMADA MADALYA

Atletizmde ilk madalya sırıkla atlamadan geldi!

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda sırıkla atlama finalinde Buse Arıkazan ve Demet Parlak 4.00 metrede eşitlenerek altın madalyayı paylaştılar!