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Galatasaray Lucas Torreira'nın maliyetini açıkladı! Uruguaylı orta saha 4 yıllık imza attı
08.08.2022 - 21:03 | Son Güncelleme: 08.08.2022 - 21:07
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 26 yaşındaki futbolcu için Arsenal'e 6 milyon euro bonservis ödendi. Torreira'nın yıllık ücreti ise 2 milyon 750 bin euro...
Kaynak: Turkiyegazetesi.com.tr
Etiketler : Galatasaray,Lucas Torreira,
893733 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/893733.aspx
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