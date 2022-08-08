Türkiye Gazetesi

MESUT ÖZİL KADRODA YOK

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde güçlü bir kadro kuran Medipol Başakşehir, yeni transferlerden önemli katkı aldığı maçta rakibini gole boğdu. Başakşehir'in "fırsat transferi" Mesut Özil bu maçta kadroda yer almadı.

Yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden Turuncu-Lacivertliler, İzlanda deplasmanından da galibiyetle dönmüştü. Başakşehir perşembe akşam Breidablik'le 3-1'in rövanşına çıkacak.

Breidablik - Medipol Başakşehir 1-3 Maç Özeti I Başakşehir işi İzlanda'da bitirdi Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda İzlanda'nın Breidablik takımını 1-3 mağlup ederek işi ilk maçta bitirdi. Turuncu Lacivertliler'in golleri Daniel Aleksic (2) ve Deniz Türüç'ten geldi.

PATRYK SZYSZ'DEN 1 GOL 1 ASİST

10. dakikada Ben Ouannes’in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Eyyseric, rakibinden sıyrılıp çaprazdan çok sert vurdu, savunmaya çarpan top az farkla üstten kornere gitti.

22. dakikada Volkan Babacan’ın uzun pasında ceza sahasına giren ve sağdan son çizgiye inen Patryk Szysz, kale sahası önüne hareketlenen Aleksic’e bıraktı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0

31. dakikada Mounir’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mahmut, müsait pozisyondaki Szysz’e çıkardı. Bu futbolcunun yerden gelişine şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

38. dakikada sol kanatta topla buluşan Mounir, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve çaprazdan çok sert vurdu. Yan direkten dönen top ardından savunmaya çarpıp hız kaybetti ve Patryk Szysz boşta kalan meşin yuvarlağı sağ çaprazdan filelere gönderdi. 2-0

45+2. dakikada sol kanatta topla buluşa Ben Ouannes, sağdan bindiren Hajradinovic'e ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Serdar’ın sağ kanattan gönderdiği ortada arka direkte topla buluşan Mounir kafayı vurdu ancak savunma son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

57. dakikada Kasımpaşa savunmasında Yasin’in hatası sonrasında topu kapan Serdar çaprazdan bekletmeden şutunu çıkardı ancak kaleci Ertuğrul topu kornere yolladı.

72. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj kale sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Erdem’in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

74. dakikada taç atışında Mahmut’la paslaşan Caiçara bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Bu noktada yükselen Mounir’in kafa vuruşunda fark 3’e çıktı. 3-0

77. dakikada Petretta’nın Deniz Türüç’ü düşürmesi sonrasında kazanılan penaltı atışında topun başına Deniz Türüç geldi. Bu futbolcu sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-0

82. dakikada Celina’nın soldan ceza sahasına gönderdiği yerden ortada Yunus Mallı meşin yuvarlakla buluştu. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta Volkan Babacan iyi yer tutarak gole izin vermedi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu (Dk. 80 Ahmed Touba), Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 81 Ömer Ali Şahiner), Ndayishimiye (Dk. 59 Biglia), Serdar Gürler (Dk. 69 Deniz Türüç), Aleksic (Dk. 68 Berkay Özcan), Münir, Szysz

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Recep Yemişçi (Dk. 46 Yasin Özcan), Petretta, Aytaç Kara (Dk. 46 Turgay Gemicibaşı), Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes (Dk. 52 Celina), Eysseric (Dk. 63 Yunus Mallı), Bahoken (Dk. 63 Erdem Çetinkaya)

Goller: Dk. 22 Aleksic, Dk. 38 Szysz, Dk. 74 Münir, Dk. 77 Deniz Türüç (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 13 Mahmut Tekdemir, Dk. 23 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir), Dk. 16 Hajradinovic, Dk. 51 Yasin Özcan, Dk. 76 Petretta (Kasımpaşa)