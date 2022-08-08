Türkiye Gazetesi

5. İslami Dayanışma Oyunları’nda kadınlar masa tenisinde Türkiye bir altın, bir bronz madalya kazandı.

Finalde İran’dan Neda Shahshavari ile karşılaşan Özge Yılmaz, rakibini 4-2 yenerek altın madalyaya ulaştı.

SİBEL ALTINKAYA'DAN BRONZ

Kadınlar masa tenisinde mücadele eden diğer milli sporcu Sibel Altınkaya ile Kamerun’dan Hanffou Nana Sarih Mathilde Gabrielle da bronz madalyanın sahibi oldu.

Yarışmaların ardından düzenlenen törende kürsüye çıkan sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

Buse Arıkazan ile Demet Parlak 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda sırıkla atlama finalinde Buse Arıkazan ve Demet Parlak 4.00 metrede eşitlenerek altın madalyayı paylaştı. Atletizmde ilk madalya sırıkla atlamadan geldi!

Yasemin Can Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda altına koştu Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda Yasemin Can, atletizm kadınlar 10 bin metre finalinde 32:34.45'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Sümeyye Boyacı İslami Dayanışma Oyunları’na damgasını vurdu Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Konya’da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nda Para Yüzme Kadınlar S5-7 sınıfı 50 metre Kelebek kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Sude Yaren Uzunçavdar büyük başarı: Dünya şampiyonu oldu Milli sporcu Sude Yaren Uzunçavdar, Gençler Taekwondo Şampiyonası’nda Dünya şampiyonu oldu.