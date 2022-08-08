Türkiye Gazetesi

Galatasaray Belçikalı oyuncu Dries Mertens ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atmasının ardından açıklamalarda bulunan Mertens, Galatasaray'dan teklif gelince onur duyduğunu ve bu büyük kulübün bir parçası olarak başarılar kazanmak istediğini dile getirdi.

"MÜKEMMEL BİR ADIM ATMIŞ OLDUM"

Belçikalı oyuncu, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İtalya’da 9 yıl geçirdim ve artık değişiklik yapmaya hazır olduğumu hissettim. Galatasaray gibi bir takımdan teklif gelince onur duydum. Mükemmel bir adım atmış oldum. Çok güzel bir karşılama oldu. Böyle taraftarlara Napoli’den alışkınım ama taraftarımızın gece geç saatlere kadar bizi beklemeleri çılgıncaydı. Buraya başarılı olmaya geldim. Bir yıllık sözleşme imzaladım ama daha fazla kalmak isterim. Neden beni istediklerini göstermeye geldim. Gücümü sahada göstermek istiyorum. Bu takım için her şeyimi vereceğim. Sahada her zaman gollerimi atmak ve maç kazanmak isteyen bir oyuncuyum. Bunun için var gücümle çalışacağım" ifadelerine yer verdi.

MERTENS KİMDİR?

Kariyerine ülkesinin köklü kulüplerinden Anderlecht'te başlayan Mertens, altyapıda KAA Gent'e transfer oldu. Farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Belçikalı futbolcu, 2007'de Hollanda'nın AGOVV takımına geçti. 2009'da bu kez Utrecht'in yolunu turan Mertens, 2 sezonun ardından bu ülkenin köklü kulüplerinden PSV'ye imza attı. Burada da başarılı bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, 2013'te İtalya'nın Napoli takımına transfer oldu.

NAPOLİ EFSANESİ

Uzun süre Napoli'de forma giyen Mertens, Serie A'da 295 maça çıktı ve 113 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli golcü, Napoli tarihinin en golcü oyuncusu olarak tarihe geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 38 maçta 17 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde 70 karşılaşmada 18 kez gol sevinci yaşayan Belçikalı santrfor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 4 müsabakada 1 gol buldu.

Kulüp kariyerinde toplam 682 resmi maça çıkan Mertens, 246 kez fileleri havalandırdı. Belçika Milli Takımı'nın da formasını 105 kez terleten 35 yaşındaki oyuncu, 21 kez ağları sarstı.

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