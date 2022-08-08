Türkiye Gazetesi

Galatasaray haberleri... Taraftarlarla ilgili de konuşan Uruguaylı futbolcu, “İnanılmaz bir destek vardı. Bununla ilgili konuşmalar olduktan sonra sosyal medyada taraftarlar benimle konuşmaya başladı. Ailemle ve sevdiklerimle bile iletişime geçmeye başlamışlardı. Bu kararı alırken onların da payı oldu. Kendimi çok iyi hissettim. Üzerimde giydiğim formadan gurur duyuyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bu kulübe geldiğimden beri çok iyi insanlarla tanıştım. Bana çok yardımları dokundu. Şehre, kulübe ve takım arkadaşlarıma alışacağım. Onlarla antrenmana çıkmayı dört gözle bekliyorum. Son maçı izledim. Çok önemli ve güzel bir başlangıçtı. Burada tarih yazmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerine yer verdi.

KEBAP SÖZLERİ GÜLDÜRDÜ

GS TV'de Mertens konuşurken araya giren Torreira "Kebap istiyorum kebap" diyerek espriyi patlattı. Uruguaylı ardından "3 gündür kebapçıya götürüyorlar bu akşam da döner istiyorum" dedi.

Antalyaspor - Galatasaray 0-1 Özet I Muslera kalesine devleşti, Bafetimbi Gomis üçlüğü attı! Geçtiğimiz sezonu Antalya deplasmanında tamamlayan Galatasaray sezonu da Antalya’da açtı. Sarı-Kırmızılılar'da Nando Muslera ilk yarının son dakikasında penaltı kurtardı, 89'da oyuna giren Bafetimbi Gomis 90'da attığı golle 3 puanı getirdi. Antalyaspor'un 16 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

ANTALYASPOR MAÇINI NASIL BULDU?

“Maç çok heyecanlıydı. Penaltı düdüğünde heyecanlandım ve kaygılandım. Nando kurtardığında ben de kendimi tutamadım ve bağırmaya başladım. Kendisi harika bir insan, büyük bir kaptan ve kulübün efsanesi. Onunla birlikte çalışacağımızdan dolayı çok mutluyum.”

LUCAS TORREİRA KİMDİR?

Kariyerine sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera gibi ülkesinin Montevideo Wanderers takımında başlayan Torreira, 2014'te İtalya temsilcisi Pescara'ya katıldı. Bir sezon sonra Sampdoria'ya geçen 26 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, 2018'de 26 milyon pound bonservis bedeliyle İngiltere'nin Arsenal takımına transfer oldu.

Uruguay Milli Takımı'nın formasını 39 kez giyen Torreira, 2020-2021 sezonunu İspanya'nın Atletico Madrid, 2021-2022 sezonunu ise İtalya'nın Fiorentina takımlarında kiralık olarak geçirdi.

Galatasaray Lucas Torreira'nın maliyetini açıkladı! Uruguaylı orta saha 4 yıllık imza attı Galatasaray, Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 26 yaşındaki futbolcu için Arsenal'e 6 milyon euro bonservis ödendi. Torreira'nın yıllık ücreti ise 2 milyon 750 bin euro... Dries Mertens ise 1+1 yıllık imzaladı.

Dries Mertens: Bir yıllık sözleşme imzaladım ama daha fazla kalmak isterim Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens, 1 yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından yaptığı açıklamada, "Gücümü sahada göstermek istiyorum. Bu takım için her şeyimi vereceğim" dedi.