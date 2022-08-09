Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç stat çıkışında şunları söyledi:

"Bu bir yol kazası. Panik olacak hiçbir şey yok, bu başlangıç hayırlı olabilir. Takımımıza ve hocamıza sonuna kadar güveniyoruz.

Size soruyorum penaltı mı? Dışarıda geldi. Hakem zaten sıkıntılı bir isim. Yöneten kadro iyi değildi. Her golde VAR'a gidildi. Her maçta çok fazla duruldu. Burada iki Avrupa maçı oynadık, hakemleri gördünüz. Bir 90 dakikada bu kadar hata olmaz."

Maxi Gomez transferinde son dakika gelişmesi... Fenerbahçe transfer haberleri Fenerbahçe Uruguaylı golcü Maxi Gomez'le anlaştı... 25 yaşındaki santrforun bonservisini elinde bulunduran La Liga ekibi Valencia ile bonservis pazarlıkları devam ediyor.

MAXİ GOMEZ AÇIKLAMASI

"Hoca gelmeden 4-5 oyuncu istiyordu. Buraya geldikten sonra fikri değişti, fırsatlar çıktı. Bizim camiada orta yol yok. Yine eleştiri var. Hocamız güveniyorum. Panik yapmamalıyız."

"İmza atmadan isim açıklamayız. Maxi Gomez diyorsunuz, bugüne kadar bize neler yakıştırıldı! Sadece bize de değil, diğer takımlara da! Kamuoyu transfer istiyor değil. Bu yumurta-tavuk meselesi. Bazı medya mensupları, menajerlerle iş yapıyor.

"Forvet en pahalı pozisyon. Maddi sıkıntı olunca, istediğinizi yapamazsınız. Transferin son döneminde çok farklı şeyler oluyor. Biz de onu bekliyoruz."

TARAFTARLA TARTIŞTI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ümraniyespor maçın bitiminin ardından taraftarlarla tartıştı. Kendisine yönelik protestolara cevap veren Koç, taraftarlara ligin uzun bir maraton olduğunu hatırlattı.

Fenerbahçe - Ümraniyespor 3-3 Maç Özeti Jorge Jesus kayıpla başladı Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, ilk hafta maçında Ümraniyespor'la 3-3 berabere kaldı. Jorge Jesus'un öğrencileri ilk yarıyı 2-1 önde tamamladığı maçta 3. golü bir türlü bulamayan Ümraniyespor'dan müthiş geri dönüş geldi ve Kadıköy'de skor 2-3 oldu... Sarı-Lacivertliler'e 1 puanı getiren gol 90+2'de Berisha'dan geldi. Jorge Jesus Süper Lig kariyerini kayıpla başladı.

Jorge Jesus 3-3'lük Ümraniyespor maçında sonra ne dedi? Fenerbahçe Süper Lig'de 2022-23 sezonuna 3-3'lük Ümraniyespor beraberliğiyle başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elenen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, ilk Süper Lig maçında ummadığı bir skorla karşılaştı. 67 yaşındaki çalıştırıcı buna rağmen "Fenerbahçe iyi bir yolda" dedi.