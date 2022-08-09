Türkiye Gazetesi

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor mevcut kadrosunu büyük oranda korurken transferde hareketli bir döneme gerdi. Bordo mavililerde sürpriz bir şekilde Berat Özdemir, Suudi Arabistan ekibi el-İttifak'a satıldı. Bonservisine 2,5 milyon avro verilen genç orta sahanın ise senelik 1 milyon avro (Trabzon'dan 5 milyon TL garanti ücret alıyordu) alacağı öğrenildi. Ayrıca eldeki isimlere de ciddi teklifler var. Ahmetcan Kaplan için Ajax ve Torino kulüpleri devrede.

DJANINY GİDEBİLİR

Ahmet Ağaoğlu yönetiminin Ahmetcan Kaplan'dan beklentisi ise en az 10 milyon avro bonservis bedeli. Ve bir diğer transferin gözdesi ise yönetim in sözleşme uzatma konusunda prensip anlaşmasına vardığı Djaniny Samedo... Golcü oyuncuyu bir Katar takımının istediği ve 4 milyon avroyu gözden çıkardığı belirtiliyor. Abdullah Avcı'nın kilit ismi Dorukhan Toköz'e de Udinese talip ama yönetim satmaya sıcak değil. Gelen kısmında ise Nice forması giyen Mario Lemina, Trabzon'a yakın..

KOMBİNE BEREKETİ

Şampiyon Trabzonspor'un yeni sezon kombinelerinde satışlar devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veren bordo mavililerde şu anda satılan kombine sayısı 25 bin. Bu arada Hatay maçının biletleri de 200 TL ile 1.500 TL arasında değişen fiyatlardan satışa çıktı.

HENÜZ KULÜBÜ YOK

Trabzonspor'un sakatlığı sebebiyle sözleşmesini feshettiği Edgar Ie'nin adı tekrar bordo mavililerle anılır oldu. Yönetim stoper ararken çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Edgar, tekrar Karadeniz ekibinde forma giymek istediğini ancak şu anda buna yönetimin karar vereceğini söyledi.

İstanbulspor - Trabzonspor 0-2 Maç Özeti I Süper Lig'de sezonun ilk golü Andreas Cornelius'tan Süper Lig'de 2022-23 sezonu İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başladı. Son şampiyon Trabzonspor açılışı, Sivasspor'u 4-0 yenerek Turkcell Süper Kupa'yı kaldırdığı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yaptı. Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'u 0-2 mağlup eden Bordo-Mavililer sezona 3 puanla başlarken goller Andreas Cornelius ve Stefano Denswil'den geldi.