Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Kadroya acilen stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaşlı yöneticiler ibreyi çok uzaklara çevirdi. Siyah beyazlılar Meksika'da Club Tijuana takımında forma giyen Victor Guzman'ı getirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Avrupa takımlarının da radarında olan 20 yaşındaki stoperin transferi aynı zamanda geleceğe yatırım olarak da görülüyor. Beşiktaş'ın, Meksika ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu bildirildi. Transfer gerçekleşirse bonservis bedeli için 2 milyon avro ödenecek. Transferin önünde ise ciddi bir engel bulunuyor.

B PLANI TUANZEBE

Yabancı sınırı sebebiyle Welinton'un ayrılması şart. Brezilyalı oyuncuyla Arap kulüpleri yakından ilgilenirken, siyah beyazlı idareciler bir an önce ayrılığın gerçekleşmesini bekliyor. Welinton'un ayrılmasıyla birlikte Guzman acilen İstanbul'a getirilecek. Başka kulüplerin de ilgisinin olduğu Guzman transferinde aksilik yaşanması durumunda B planı Manchester United’dan Axel Tuanzebe. İngiliz oyuncu geçen sezonun ilk yarısında Aston Villa'ya ikinci yarısında ise Napoli'ye kiralanmıştı.

KAAN EL YAKIYOR

Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu Kaan Ayhan için kulübü Sassuolo indirime yanaşmıyor. İtalyan kulübünün 6 milyon avro bonservis bedelinde diretmesi sebebiyle transfer çıkmaza girmiş durumda. Beşiktaş'ın son teklifi ise 3,5 milyon avro olmuştu. Kaan Ayhan'ın yıllık ücret talebinin de 1,5 milyon avro olduğu öğrenildi.

NADIEM AMIRI ZORA GİRDİ

Oyun kurucu çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a Almanya'dan kötü haber geldi. Bayer Leverkusen forması giyen Nadiem Amiri'yle anlaşılmıştı ancak son anda pürüz çıktı. Alman kulübünün, 25 yaşındaki oyuncuyu satmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

SON TEKLİF GELİYOR

Leverkusen'in fiyat yükseltmeye çalıştığını düşünen siyah beyazlı idareciler son bir teklif daha yapacak. Almanya Millî Takımı'nda da forma giyen Afgan asıllı oyuncunun, satın alma opsiyonlu olarak kiralanması planlanıyor.

Miralem Pjanic Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Boşnak yıldız Siyah-Beyazlı formayı giymek istiyor Beşiktaş'a geçen sezon yaz transfer döneminin son saatlerinde imza atan Barcelona'nın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic'in, 1 sene daha Beşiktaş'ta oynamak istediğini menajer aracılığıyla Katalan kulübüne ilettiği iddia edildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Son dakika Pjanic gibi fırsat transferi yapabiliriz" demişti..

Beşiktaş'a iki transfer şart! Takımın temposu iştahı yerindeydi ancak eksikler dikkat çekti. Acil oyun kurucu ve hızlı stoper gerekiyor.