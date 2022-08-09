Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe tam 5 sezon sonra bir kez daha lige puan kaybıyla başladı. 2017-18’de Göztepe’yle 2-2 berabere kalarak sezonu açan sarı lacivertliler bu sefer, tarihinde ilk Süper Lig maçına çıkan Ümraniyespor’a Kadıköy’de hem de iki kez öne geçtiği karşılaşmada 2 puan kaybetti. Henüz 1. dakikadaki Ümraniye atağı aslında olacakların habercisi gibiydi ama Geraldo’ya Altay’ın mani oluşu ve taraftarın coşkusu gerçeği gölgeledi.

BAŞA BAŞ MÜCADELE

Kadıköy’ün atmosferiyle saldıran Fenerbahçe, 16’da Avounou’nun ceza sahasında eline çarpan topla penaltı kazandı. Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesiyle beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Valencia, 19’da ağları havalandırdı: 1-0. Ancak Ümraniye, 29’da Glumac’ın kafasıyla tabelayı eşitledi: 1-1. Ev sahibi cesur rakibi karşısında ilk yarıyı Valencia’nin 45+3’teki golüyle üstün kapamayı başardı: 2-1.

BERISHA KURTARDI

Fenerbahçe’nin ikinci yarıda oyunu koparmasını bekleyenler tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşadı. 54 ve 55’te Serkan Kırıntılı, Emre Mor’a set çekerken, Ümraniye gaza geldi. 67’de Gheorghe, kornerden gelen topa yaptığı gelişine vuruşla skoru eşitledi: 2-2. Fenerbahçe henüz bu şoku atlatamamıştı ki, 70’te Onur, ceza sahasına girerken Peres’in müdahalesiyle yerde kaldı. Atışı kullanan Mrsic, Kadıköy’de kâbusu yaşattı: 3-2. 90+2’de Berisha takımı ipten aldı: 3-3.

TELAFİ EDECEĞİZ

Sezona üç puanla başlamak isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Bugün (dün) ana hedefimizin yani ligin ilk maçına çıktık. Fenerbahçe'nin şampiyonluklara dönmesi hedefimiz. İyi bir başlangıç yapmak istiyorduk, olmadı. Taraftarımızı mutsuz ettik. İki puan bıraktık. Daha ilk maçı oynadık, bu kaybı telafi ederiz" sözlerini kullandı.

REKABETÇİ LİGDEYİZ

"Ümraniyespor, taktiksel anlamda disiplinli bir takım olduğunu gösterdi. Süper Lig rekabetçi bir lig, 3 puan almak hiçbir maçta kolay değil. Bize çıkaracakları tüm zorluklara hazırdık" diyen Portekizli çalıştırıcı, "Takımım genel anlamda istediklerimi yerine getiremedi. Taraftarın verdiği büyük desteğe minnettarız. Her maç bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe - Ümraniyespor 3-3 Maç Özeti Jorge Jesus kayıpla başladı Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, ilk hafta maçında Ümraniyespor'la 3-3 berabere kaldı. Jorge Jesus'un öğrencileri ilk yarıyı 2-1 önde tamamladığı maçta 3. golü bir türlü bulamayan Ümraniyespor'dan müthiş geri dönüş geldi ve Kadıköy'de skor 2-3 oldu... Sarı-Lacivertliler'e 1 puanı getiren gol 90+2'de Berisha'dan geldi. Jorge Jesus Süper Lig kariyerini kayıpla başladı.

Jorge Jesus 3-3'lük Ümraniyespor maçında sonra ne dedi? Fenerbahçe Süper Lig'de 2022-23 sezonuna 3-3'lük Ümraniyespor beraberliğiyle başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elenen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, ilk Süper Lig maçında ummadığı bir skorla karşılaştı. 67 yaşındaki çalıştırıcı buna rağmen "Fenerbahçe iyi bir yolda" dedi.