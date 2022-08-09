Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da taraftarın, teknik heyetin kısacası camianın heyecanla beklediği Lucas Torreira ve Dries Mertens transferleri dün akşam açıklandı. Sarı kırmızılılar dünyada bir ilke imza atarak dünya yıldızlarını Twitter’ın sohbet odasından duyurdu. Canlı dinlemede 80 bin kişiye ulaşan yayına Uruguaylı orta saha ve Belçikalı golcü de bağlanıp ilk duygularını paylaştı. Geçtiğimiz gün özel uçakla İstanbul’a getirilen yıldızlar dün sağlık kontrolüne girdikten sonra resmi imzaları attı.

SERVET ALACAKLAR

Arsenal’den transfer edilen Torreira için sarı kırmızılılar, İngiliz ekibine 6 milyon avro ödeyecek. Piyasa değeri 20 milyon avro olan 26 yaşındaki oyuncu 4 yıllık sözleşmeye imza atarken yıllık maaşı 2 milyon 750 bin avro olacak. Napoli ile sözleşmesi sona eren ve birçok Avrupa devinin peşinde olan Mertens ile 1+1 anlaşmaya varıldığı duyurulurken, 35 yaşındaki isim yıllık 2 milyon 900 bin avro ve 1 milyon 100 bin avro da imza parası alacak.

TORREIRA KİMDİR?

Uruguaylı yıldız kariyerinde Pescara, Sampdoria, Arsenal, Atletico Madrid, Fiorentina formalarını terletirken 2018/19 sezonunda Sampdoria’dan Arsenal’e 29 milyon avroya transfer oldu. 26 yaşındaki defansif orta saha geçtiğimiz sezon Serie A’da 31 maçta 5 gol ve iki asiste imza attı.

MERTENS KİMDİR?

2013 yılında PSV’den Napoli’ye transfer olan Mertens uzun süre Seria A’da forma giydi. Belçika futbolunun yetiştirdiği önemli oyuncular arasında gösterilen 35 yaşındaki golcü geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla ligde çıktığı 30 maçta 11 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

MUSLERA: BÜYÜK İSİMLER

Galatasaray’ın kaptanlarından Muslera, "Yönetimi bu büyük isimler için teşekkür ediyorum. Mertens ve Torreira buraya geldiği için çok mutluyum. Bu kulüpte çok büyük oyuncularla oynama şerefine eriştim. Büyük şampiyonluklar kazanmak istiyoruz. Havada bunun kokusunu alabiliyorum’’ dedi.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Torreira ilk cümlelerinde, ‘’Çok mutluyum. Kariyerim için çok önemli bir an. Çok büyük bir kulübün bir parçası olup, kariyerimde çok önemli bir yer almasını bekliyorum. Taraftarlar benim bu kararı almamda büyük rol oynadı. Bu yoldaki ilk adımımızı bu sene şampiyon olarak atmak istiyorum. Galatasaray formasıyla sahaya çıkacağım ilk dakikayı dört gözle bekliyorum’’ derken Cimbombom tezahüratı yaptı.

EFSANE OLMAK İSTİYORUM

Mertens imzası sonrası, "Duygularım inanılmaz. Antalya maçını izledim, sanki sahanın içindeymiş gibi hissettim. Mesela Gomis’in golden sonra yaptığı aslan sevincimde kendimi tutamıyordum" vurgusu yaparken, "Benim Galatasaray’ı seçmemdeki en büyük etken kendimi ailede gibi hissedeceğimi görmem. Galatasaray’da çok başarılı olup, efsanelerin arasında yer almak istiyorum" şeklinde hırslı konuştu.

Galatasaray Lucas Torreira'nın maliyetini açıkladı! Uruguaylı orta saha 4 yıllık imza attı Galatasaray, Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 26 yaşındaki futbolcu için Arsenal'e 6 milyon euro bonservis ödendi. Torreira'nın yıllık ücreti ise 2 milyon 750 bin euro... Dries Mertens ise 1+1 yıllık imzaladı.

Antalyaspor - Galatasaray 0-1 Özet I Muslera kalesine devleşti, Bafetimbi Gomis üçlüğü attı! Geçtiğimiz sezonu Antalya deplasmanında tamamlayan Galatasaray sezonu da Antalya’da açtı. Sarı-Kırmızılılar'da Nando Muslera ilk yarının son dakikasında penaltı kurtardı, 89'da oyuna giren Bafetimbi Gomis 90'da attığı golle 3 puanı getirdi. Antalyaspor'un 16 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.