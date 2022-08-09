Türkiye Gazetesi

Boks efsanesi Mike Tyson, üç sene hapis yatıp çıktıktan sonra evinde beyaz bir Bengal kaplanı beslemeye başlamıştı. Zamanla ünlü boksörün her biri 60 bin dolara mal olan 3 kaplanı oldu. Eski menejeri Shelly Finkel, kaplanlardan birinin komşu evin köpeğine saldırdığını, şikayet üzerine Tyson’ın tüm kaplanlarının elinden alındığını söyledi.

KOMŞU EVDEKİ KÖPEKLERE SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Finkel, SunSport'a yaptığı açıklamada, "Evi, Vegas'ta iki evin arasında. Sağ taraftaki evde ünlü bir Vegas sanatçısı otururken sol tarafta ise köpekleri olan bir iş adamı var. Mike, Bengal kaplanlarından birini yürütürken kaplan evin bahçesinde köpekleri gördü. Kaplan çitlere doğru hamle yapıp köpeklere saldırmaya çalışıyor, Mike da kemendini çekerek onu durdurmaya çalışıyordu. Köpeklerin sahibi evinden olanları gördü. O akşam ASPCA’dan (hayvanlara zulmü önleme derneği) bir ekip gelerek kaplanları aldı" dedi.

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