Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, dünkü idman öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı. Yeni başlayan sezonda adaletsizliğe izin vermeyeceklerini belirten Timur “Hem kendi maçlarımızda hem rakiplerin maçlarında olan biteni not edeceğiz. Eski hakemlerden bir heyet kurup, bütün maçları değerlendireceğiz. Fenerbahçe’nin penaltısı dışarıda başlayıp içeride biten, bariz şekilde çizginin üstünde bittiği belli olan bir şey ama gazetelerde, başka bir fotoğrafla yayınlanıyor. İnsanların kandırılmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Her masada, her yerde, her zerrede biz olacağız” dedi.

NELLSON GİTMEK İSTİYOR

Marcao’dan sonra Nelsson’a da Sevilla’dan teklif olduğunu ve oyuncunun İspanya’ya gitmek istediğini belirten Erden Timur “Nelsson ile bire bir görüştüm. Bana hayalleri olduğunu ve gitmek istediğini söyledi. Bizim de hayallerimiz var dün Nelsson’a onu söyledim. ‘Hayallerimize o kadar inanmışız, inandırmışız ki şimdi müthiş bir kadro oluşturuyoruz. Sen de burada çok önemli bir parçasın’ dedim. Bu süreç daha devam edecek. Biz oyuncumuzun kalmasını istiyoruz. Ancak bizim de istediğimiz şartlarda olur ve ayrılırsa B planımız da hazır” ifadelerini kullandı.

O KUPAYI YENİDEN KALDIRACAĞIZ!

Transfer sihirbazı olarak gösterilen Erden Timur, Galatasaray’ın en kısa sürede eski günlerine döneceğini söyledi. Timur, “Biz bir hayal kurduk. Oyuncuları ikna ederken, ‘Yeniden Avrupa şampiyonu olacağız’ diyorum. Amacımız orta vadede bu. Bu işin lamı cimi yok, başka yolu da yok. Bütün transferleri de tek başına yürütmemin sebebi samimiyeti ve inancı aktarabilmek. Geçen sezonu 13. bitirdik, Avrupa’da yokuz. Oyuncuları ikna etmek için çok uğraşıyoruz. Arda Turan’ın transfer görüşmelerine dâhil olduğu oyuncu için (Alexis Sanchez) Hakan Çalhanoğlu da devreye girdi” açıklamasını yaptı.

MERTENS 5 MİLYONU ELİNİN TERSİYLE İTTİ!

Ofansif oyuncu bölgesine yapılacak takviye için bir liste oluşturduklarını belirten Erden Timur bu listeye ‘operasyon Hagi’ kod adını verdiklerini esprili bir dille söyledi. Timur “Bu listede üç yıldızın adı vardı. Bunların arasında en çok istediğimiz ancak en zor gözükeni de Mertens’ti. Ancak Mertens, Juventus’un 5 milyon avroluk teklifine rağmen hem Napoli’nin rakibine gitmemek hem de bizimle ulaşabileceği başarıları göz önüne alarak geldi’’ dedi.

GÖRÜŞTÜK OLMADI…

Transfer hamlelerinin devam edeceğini belirten Erden Timur, “Alexis Sanchez görüştüğümüz isimlerden bir tanesiydi, olmadı. Bir pozisyon için aynı anda 4-5, bazen 6-7 oyuncuyla pazarlık hâlindeyiz. Böyle pazarlık ederseniz eliniz kuvvetli oluyor. Sanchez olmadı ama onun kalitesinde başka oyuncularla görüşüyoruz" dedi. Bu arada Marsilya, Sanchez'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray Lucas Torreira'nın maliyetini açıkladı! Uruguaylı orta saha 4 yıllık imza attı Galatasaray, Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 26 yaşındaki futbolcu için Arsenal'e 6 milyon euro bonservis ödendi. Torreira'nın yıllık ücreti ise 2 milyon 750 bin euro... Dries Mertens ise 1+1 yıllık imzaladı.

Cristiano Ronaldo Come to Galatasaray yorumunu beğendi sosyal medya sallandı Manchester United'dan ayrılmak isteyen ancak kendisine henüz kulüp bulamayan Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, bir Galatasaray taraftarının Instagram'daki "Come to Galatasaray" yorumunu beğenince Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecan sardı.