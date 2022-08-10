Türkiye Gazetesi

Bordo mavililerde Berat Özdemir’in satışı resmiyet kazandı. Trabzonspor, 5 Ocak 2021’de 2,5 milyon avro bonservis bedeliyle Gençlerbirliği’nden aldığı 24 yaşındaki çok yönlü orta saha oyuncusunu Suudi Arabistan temsilcisi el-İttifak’a 2,5 milyon dolar karşılığında sattı. Ayrıca oyuncunun üçüncü bir kulübe transferi durumunda 2,5 milyon dolar üstündeki rakamın yüzde 15’i bordo mavili kulübe pay olarak verilecek. Karadeniz ekibine gelirken piyasa değeri 2 milyon avro olan Berat Özdemir’in güncel değeri ise 4,7 milyon avroya çıkmıştı.

SORU İŞARETLERİ...

Berat, Trabzonspor’dan yıllık 5 milyon TL garanti para alıyordu. Türk statüsündeki oyuncuların önümüzdeki sezondan itibaren değer kazanacağı bir ortamda Berat’ın hem de çıkış yaptığı bir süreçte (millî takıma kadar yükseldi) gönderilmesi kafalarda soru işareti oluşturdu. Yönetimin takımın mali yükünü hafifletmek adına böyle bir karar aldığı belirtilirken son dönemde Abdullah Avcı da oyuncuyu yedek kulübesine çekmişti. Berat’ın da yıllık ücretinin 1 milyon avroya çıkacak olmasından dolayı ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor.

MARCA: ANLAŞMA TAMAM

Trabzonspor, kadrosunu Enis Bardhi ile güçlendirmeye hazırlanıyor. İspanyol Marca'da yer alan haberde, bordo-mavililerin Levante'de forma giyen 10 numara için kulüple anlaşma sağladığı belirtildi. Trabzonspor'un 27 yaşındaki futbolcu için İspanyol ekibine 3 milyon avroya yakın bir bonservis bedeli ve bonus ödeyeceği aktarıldı.

Berat Özdemir yine şampiyonluk istiyor: Tadını aldık bir kere Geçen sezonki başarıyı tekrarlamak istediklerini söyleyen millî oyuncu “Şampiyonlar Ligi müziği de bizi ayrıca motive ediyor” dedi.