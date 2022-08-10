Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlı ekibin antrenmanında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Sol kanat için Konrad de la Fuente için Marsilya ile anlaştıklarını belirten Kazancı, "Oyuncu diğer seçenekleri de değerlendiriyor. Kısa süre içinde cevabını verecek" dedi. Depay ve Pjanic'in gündemlerinde olmadığını söyleyen siyah beyazlıların sportif direktörü, "Sassuolo, Kaan Ayhan için 6-7 milyon avro bonservis bedeli istiyor. Bu şartlarda transfer zor" dedi.

ERSİN'E TEKLİF YOK

Kazancı'nın transfer gündemiyle ilgili verdiği diğer bilgiler şöyle: Koray Günter henüz net cevap vermedi. Amiri gündemimizde ama kolay transfer değil. Görüşmelerimiz sürüyor. N’Koudou ayrılmak istedi. Kerem Atakan Kesgin için Sivasspor'la henüz sonuca ulaşamadık. Tayfur Bingöl’ün transferi için bonservisi uygun olmalı. Alanyaspor 2 milyon avro istedi. Bu şartlarda transfer zor. Serdar Saatçı yeni sözleşme imzalamadı. Ersin Destanoğlu için teklif yok...

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