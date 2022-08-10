Türkiye Gazetesi

Galatasaraylı idareci Erden Timur'un "İtalya'da yemek yedik" dediği Alexis Sanchez, Marsilya'yı tercih etti.

Dries Mertens ve Lucas Torreira transferlerinin ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlarda Alexis Sanchez beklentisi oluşmuştu. Bu iki yıldızı Türkiye'ye getiren uçakta yer alan Arda Turan'ın, Barcelona'dan takım arkadaşı olan Şilili forvetin transferinde rol aldığı belirtilmişti. Erden Timur, Hakan Çalhanoğlu'nun da İnter'den takım arkadaşı olan Sanchez için "yardımcı olduğunu" söylemişti.

Erden Timur: Her masada olacağız Eski hakemlerden oluşan bir heyet kuracaklarını söyleyen G.Saray Sportif AŞ Başkan Vekili “Fenerbahçe’nin penaltısı için bile algı yapıyorlar. İnsanların kandırılmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

MARSİLYA'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Galatasaray ve bir çok kulübün transfer listesinde olan Şilili futbolcu Alexis Sanchez, Olimpik Marsilya ile anlaştı.

Fransız ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Alexis Sanchez ile prensipte anlaşıldı. Kariyerinde 17 kupa kazanan 143 kez Şili milli takımında forma giyen oyuncu, sağlık kontrolünün ardından önümüzdeki bir kaç saat içinde sözleşme imzalayacak" ifadelerine yer verildi.

Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter gibi büyük kulüplerde forma giyen ve başarılarla dolu kariyere sahip olan 33 yaşındaki hücum oyuncusu kariyerine Fransa'da devam edecek.

Jose Sosa, futbola başladığı kulüp olan Estudiantes'e geri döndü Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen Jose Sosa, Arjantin ekiplerinden Estudiantes ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Sosa'nın ikinci kez kulübe döndüğü vurgusu yapılırken, bonservissiz olarak Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.