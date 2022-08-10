Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen ve kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Emirhan İlkhan’ın transferi için Torino Kulübü ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino Kulübüne kesin transferi konusunda; 4 milyon 500 bin avro garanti bedel ve oyuncunun Torino ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin yüzde 15'inin şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır." denildi.

ÇEBİ İKNA EDEMEMİŞTİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, altyapılarından yetişen ve 4,5 milyon avro serbest kalma bedeli bulunan 18 yaşındaki Emirhan'ın siyah-beyazlı takımda devam etmesi için her şeyi yaptıklarını ancak oyuncunun kalmak istemediğini söylediğini açıklamıştı.

EMİRHAN'IN TORİNO'DAKİ MAAŞI NE KADAR?

Beşiktaş'ta aylık 12.000 TL kazanan Emirhan İlkan, yeni takımı Torino'da yıllık 900 bin Euro (16.5 milyon TL) kazanacak. Emirhan'ın aylık maaşı 1.375.00 TL

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