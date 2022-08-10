Türkiye Gazetesi

SLOVACKO - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında bugün Çekya temsilcisi Slovacko'ya konuk oluyor.

Çekya'nın Uherske Hradiste kentindeki Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty'de, yerel saatle 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Slovacko - Fenerbahçe maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

Jorge Jesus Slovacko maçının ardından forvet transferini açıkladı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-0 kazanılan Slovacko maçının ardından santrfor açıklaması yaptı... Portekizli çalıştırıcı "Fenerbahçe’nin kadrosu henüz tamamlanmış diyemem. Bir forvet transferi daha yapabiliriz" dedi.

ELENMESİ MUCİZE OLUR!

Sarı-lacivertli ekip, 4 Ağustos'taki UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Çekya temsilcisi Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin (2) attığı gollerle 3-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe, 8 Ağustos Pazartesi günü ise Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu ilk maçında, Kadıköy'de, HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak lige puan kaybıyla başlamıştı.

Deplasmana 3-0 gibi avantajlı bir skorla çıkacak olan sarı-lacivertliler, rövanş maçını da kazanıp turu geçerek adını play-off'a yazdırmak istiyor.

Slovacko eşleşmesinden başarıyla geçmesi halinde Fenerbahçe, Avusturya takımı Austria Wien ile eşleşecek.

Fenerbahçe - Ümraniyespor 3-3 Maç Özeti Jorge Jesus kayıpla başladı Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, ilk hafta maçında Ümraniyespor'la 3-3 berabere kaldı. Jorge Jesus'un öğrencileri ilk yarıyı 2-1 önde tamamladığı maçta 3. golü bir türlü bulamayan Ümraniyespor'dan müthiş geri dönüş geldi ve Kadıköy'de skor 2-3 oldu... Sarı-Lacivertliler'e 1 puanı getiren gol 90+2'de Berisha'dan geldi. Jorge Jesus Süper Lig kariyerini kayıpla başladı.

FENERBAHÇE'DE KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe, bu maçta sakatlık sebebiyle 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları süren ancak bireysel çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci, Joao Pedro ve Serdar Aziz'in yarınki maçın kadrosunda olması beklenmiyor. Aynı şekilde sakatlığını atlatıp takımla birlikte çalışmalara başlayan Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı devam eden Nazım Sangare'nin, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için sahaya çıkmayacaklar.

Bu oyunculardan başka yeni transfer Tiago Çukur ile kadroda düşünülmeyen Steven Caulker, Max Meyer ve Mbwana Samatta da listeye eklenmedikleri için kadroda bulunmuyor. Öte yandan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand da teknik heyet kararıyla kadroda yer almayan isimler arasında.

AVRUPA'DAKİ 244. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya'nın Slovacko takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 244. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 243 müsabakada 88 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 305 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 356 gol gördü.

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