Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in başlamasının ardından bazı takımların stadının yenileme veya tadilat bakımını yetiştirememesi sonrasında, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çevre illerde bulunan alternatif statlara yönlendirildi.

HATAY STADYUMU KAÇ PARAYA MAL OLDU?

25 Haziran 2021 yılında 142 milyon 900 bin liraya mal olan ve zemini doğal çim olan 25 bin kişilik Hatay Stadyumu, Hatayspor’a ev sahipliği yapıyor. Ancak Süper Lig takımlarından Gaziantep FK’nın maçlarını oynadığı 33 bin 500 kapasiteli Gaziantep Kalyon Stadı’nın zeminin tam hazır olmaması nedeni ile riske edilmeyecek.

Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ile 14 Ağustos Pazar günü saat 19.15’te oynayacağı mücadeleyi Hatay Stadyumu’nda oynayacak.

Sivasspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı (Maç Özeti) Erol Bulut'un kabusu sürüyor Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Sivasspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı. Rumen yıldızı Alexandru Maxim'in 22'de frikikten attığı golle 0-1 öne geçen konuk ekip, 64'te Max Gradel'in attığı golle 1-1'e ve 1 puana razı oldu. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Kırmızı-Siyahlılar geçen sezon deplasmanda hiç kazanamamıştı.

Hatay'ın TFF 2. Lig takımlarından olan İskenderunspor ise bu sezon maçlarını Tosyalı Stadı’nda oynayacaktı.

Ancak 9 bin kişilik Tosyalı Stadı 2. Lig standartlarına uygun olmayınca da statta revizyon çalışmaları başlatıldı. Lig başlamadan önce bitirilmesi planlanan Tosyalı Stadı yetişmeyince İskenderunspor da 28 Ağustos’ta Balıkesirspor ile karşılaşacağı mücadeleyi Hatay Stadyumu’nda oynayacak.

Kevin Varga Hatayspor'da! Macar futbolcudan 2 yıllık imza Hatayspor, Kasımpaşa'nın Macar sol açığı Kevin Varga ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.