Türkiye Gazetesi

Joshua King ve Joao Pedro transferlerinin ardından santrfora da bir transfer yapacak olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 2 sezon önceki gol kralı Aaron Boupendza için Katar'ın Al Arabi takımıyla temasa geçmişti. 26 yaşındaki golcünün maliyeti düşmeyince devreye Suudi ekibi Al Shabab girdi ve işi bitirdi.

AL SHABAB RESMEN AÇIKLADI

Katar Yıldızar Ligi ekiplerinden Al Arabi'de forma giyen Boupendza kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürecek. Al Shabab, Gabonlu golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

2020-21 sezonunda Hatayspor formasıyla Süper Lig'de 22 gol atarak gol kralı olan Gabonlu yıldız Boupendza, 4.2 milyon euroya Al Arabi'ye satılmıştı. 25 yaşındaki santrfor, Katar Yıldızlar Ligi'nde ise geçen sezon 19 maçta 9 gol- 5 asistle oynadı.

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