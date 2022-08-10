Türkiye Gazetesi

AHMET AĞAOĞLU'NUN İSPANYA SEFERİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbulspor maçının ardından, "Hamsik'le başka, Hamsik'siz başka oynuyoruz. Bu yüzden topa hakim olan, top kullanmayı becerebilen bir orta saha oyuncusu arıyoruz" demişti. Bordo-Mavili yönetim, Avcı'nın aradığı orta sahayı İspanya'da buldu.

La Liga ekiplerindne Levante'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Enis Bardhi transferi tamamlandı.

ENİS BARDHİ BONSERVİS ÜCRETİ NE KADAR?

Trabzonspor yeni transferi için Levante kulübüne 3 milyon euro bonservis ödeyecek. Bardhi ise Trabzonspor'a 3 yıllık imza atacak. 2017'den beri Levante forması giyen yıldız futbolcu Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda 44 kez forma giydi.

SAĞ STOPER MARC BARTRA

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu İspanya'ya giderek transfere nokta koyacak. Abdullah Avcı'nın istediği sağ stoper ise Marc Bartra...

Ağaoğlu, İspanya seferinde Marc Bartra transferini sonuçlandırma çalışacak. Trabzonspor Real Betis'le prensip anlaşması sağladı, 31 yaşındaki futbolcunun kararı bekleniyor. Eğer sorun olursa Denayer hala transfer gündeminde yer alan bir isim.

AHMETCAN KAPLAN SATILDI

Ahmetcan Kaplan, nisan ayından itibaren Ajax scoutları tarafından izleniyordu. Hollanda şampiyonu 19 yaşındaki futbolcuya ciddi bir yatırım yapma kararı alındı. Ahmetcan cuma günü oynanacak Hatayspor maçı kadrosunda yer almayacak ve yeni takımına imzaya gidecek.

Ahmetcan Kaplan Ajax'a satıldı! Trabzonspor'dan Hollanda'ya stoper ihracı Ajax, Ahmetcan Kaplan için Trabzonspor ile anlaşma aşamasına geldi. Bordo mavili ekip, Ajax’ın 9,5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %15 pay teklifini kabul etti. Ayrıca 19 yaşındaki stoperin Ajax’da oynayacağı maç sayısına göre bonservis bedeli 12 milyon Euro’ya kadar çıkacak.

Bir garip satış! Trabzonspor Berat'ı yolladı Bordo mavililer, 2,5 milyon avroya aldığı millî oyuncuyu 2,5 milyon dolara sattı. Hem de yerli oyuncuların değer kazandığı dönemde. El-İttifak’a giden 24 yaşındaki ismin sonraki satışından yüzde 15 pay hakkı da bulunuyor.