Türkiye Gazetesi

FENERBAHÇE'NİN SLOVACKO KAMPĞ KADROSUNDA KİMLER YOK?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında yarın Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Serdar Aziz, Joao Pedro, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş ile UEFA listesinde yer alan Mergim Berisha kamp kadrosunda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerin 23 kişilik Slovacko kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, İsmail Yüksek, Willian Arao, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Emre Mor, Burak Kapacak, Bruma, Joshua King, Enner Valencia, Serdar Dursun."

Slovacko - Fenerbahçe maçı canlı hangi kanalda? Exxen canlı yayın var mı? Slovacko - Fenerbahçe maçı ne zaman Saat kaçta? Hangi kanalda? Sarı-Lacivertliler 3-0'ın rövanşında Çek ekibine konuk oluyor. Jorge Jesus'un takımı bu turu geçerse UEFA Avrupa Ligi için play-off aşamasına geçecek.

Jose Sosa, futbola başladığı kulüp olan Estudiantes'e geri döndü Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen Jose Sosa, Arjantin ekiplerinden Estudiantes ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Sosa'nın ikinci kez kulübe döndüğü vurgusu yapılırken, bonservissiz olarak Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.