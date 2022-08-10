Türkiye Gazetesi

Hollanda Milli Takımı'nın yıldız forveti Memphis Depay'a Juventus yolu göründü... Bu yaz kadrosuna Pogba ve Di Maria gibi tecrübeli isimleri katan Juve, Barcelona'dan ayrılan Depay ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Barcelona'nın geçen yazı Olympique Lyon'dan Hollandalı teknik direktör Koeman'ın isteğiyle bedavaya aldığı 28 yaşındaki futbolcu 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Katalan devinde yeni hoca Xavi, Depay'la çalışmak istemedi. İtalyan basınına göre Juventus hızlı davranıp Depay yarışını kazandı.

Barcelona ile sözleşmesini feshedilecek olan yıldız isim önümüzdeki günlerde Torino'da sağlık kontrollerinden geçecek.

BEŞİKTAŞ'A GELİYOR İDDİASI

Memphis Depay'ın menajeri oyuncusunu Beşiktaş'a önerdi. Ardından Depay instagramdan Atiba ve Cenk' i takip etti. Depay ile Wout Weghorts'un yakın arkadaş olması taraftarları umutlandırdı. Ancak Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı dün konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Depay ve Pjanic kesinlikle gündemimizde değil. Bu haberler nereden çıkıyor anlamıyoruz. “Konrad de la Fuente için Marsilya ile anlaştık. Fakat oyuncu son kararını vermedi. Diğer seçenekleri de değerlendiriyor. Kısa süre içinde yanıtını verecek.”

Emirhan İlkhan'dan Beşiktaş taraftarına veda... "Bana kızıyor olabilirsiniz" Beşiktaş'tan İtalyan ekibi Torino'ya transfer 18 yaşındaki futbolcu Emirhan İlkhan, siyah-beyazlı camiaya veda mesajı yayımladı. İlkhan yaptığı açıklamada, "Beşiktaş’ta giydiğim ilk formam ve kulübümün verdiği manevi değerleri yanımda götürüyorum" dedi.

Paul Pogba'dan Gazze paylaşımı... "Allah'ım Gazze halkını koru" Juventus'un Fransız yıldızı Paul Pogba, İsrail'in Gazze'ye son saldırısı sırasında hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu.