Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geleceği tartışılan teknik direktör Valerien Ismael'e sahip çıktı. Fransız teknik adamın son derece donanımlı ve başarıya aç bir teknik adam olduğunu söyleyen siyah beyazlıların patronu, "Sistem konusunda oyuncuların sıkıntıları olabilir. Ben hocamıza güveniyorum ve kendisiyle ilgili en ufak bir tereddütüm yok. Hocamızın Allah yolunu açık etsin. Valerien Ismael'in sonuna kadar arkasındayım. Yönetim olarak da başarılı olacağına inancımız tam" dedi.

DÖRT TAKVİYE DAHA

Geçen sezon büyük şanssızlıklar yaşadıklarına değinen Çebi, "Transfer başarısızlığımız yoktu. Sakatlıklar, hastalıklar belimiz büktü. Üstüne Şampiyonlar Ligi moral bozukluğu yaşattı. Hiç beklemediğimiz talihsiz bir süreç geçirdik. Bu sezon da çok önemli transferler yaptık. Dört takviye daha yapacağız. Kadroya iyi bir Türk stoper katmaya karar verdik. N'Koudou ve Ghezzal'ı destekleyecek bir kanat oyuncusu bizi şampiyon yapar" ifadelerini kullandı.

KORAY GÜNTER'DE SONA DOĞRU

Welinton'la yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, stopere yerli bir oyuncu takviyesi yapacak. Victor Guzman'dan vazgeçen siyah beyazlıların listesindeki bir numaralı isim Hellas Verona forması giyen Koray Günter. 27 yaşındaki oyuncu için 1,6 milyon avro teklif edildi. İtalyan ekibinin cevabının ardından transferin netleşmesi bekleniyor.

Memphis Depay'dan Beşiktaş'a kötü haber... Yeni takımı belli oldu Barcelona'dan ayrılan ve ismi Beşiktaş'la da anılan Memphis Depay, Juventus'la iki yıllık anlaşmaya vardı.