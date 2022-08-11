Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

İspanyol ekibi Sevilla, Marcao’dan sonra Galatasaray’ın bir diğer stoperi Victor Nelsson’u da kadrosuna katmakta kararlı. İspanyol kulübü, Brezilyalı stoperle anlaşıp, Aslan’ın dirençli durmasına rağmen bu transferi bonuslar dahil 15 milyon avroya bitirmişti. Sevilla, Nelsson’da da benzer yöntemi izlemek istedi ancak sarı kırmızılı yönetim elinin güçlü olduğunu gösterdi. İspanyol ekibine transfer için iki farklı formül sunuldu.

TİMUR DEVREDE

Sevilla Sportif Direktörü Monchi’nin daha önce Fernandao ve Marcao’da izlediği oyuncu ayartma taktiğine düşmeyen sarı kırmızılılar “Ya 25 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödersiniz, ya da 20 milyon avro bonservis bedeli ve sonraki satışından yüzde 25 pay verirsiniz” dedi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Nelsson ile görüşüp durumu izah etti ve kulübün zarar görmeyeceği bir şekilde transfere onay vereceklerini belirtti.

7 MİLYONA ALINMIŞTI

Galatasaray, Nelsson’u geçtiğimiz sezon Danimarka’nın Kopenhag ekibinden 7 milyon avro ödeyerek kadrosuna katmıştı. 23 yaşındaki stoper parçalı formayla 36 lig maçında 3.250 dakika süre aldı ve 1 gole imza attı.

KOMBİNELER TÜKENDİ

Galatasaray bu sezon NEF Stadyumu’ndaki ilk maçına cumartesi günü çıkacak. Giresunspor mücadelesi öncesi eksik bölgelere yapılan takviyeler, Mertens, Torreira gibi yıldız transferi sonrası satışa çıkan 38.953 kombine biletten geriye sadece 400’e yakın kombine kaldı.

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