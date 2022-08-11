Türkiye Gazetesi

Ve yine bir perşembe akşamı yine Avrupa sınavları... Hem de üç maç birden.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşacak. Kadıköy’de ilk ayağı 3-0 ile geçen ve tur kapısını sonuna kadar aralayan sarı lacivertliler, rakibini elediği takdirde Playoff turunda Avusturya takımı Austria Wien ile karşılaşacak.

KONFERANS SALONU!

Diğer iki maçımız ise Konferans Ligi 3. Eleme Turunda. Başakşehir, İzlanda’da 3-1 ile geçtiği Breidablik'i misafir edecek. Temsilcimiz turlarsa Play-off’ta Lilleström-Royal Antwerp eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Konya ise deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Vaduz’u ağırlayacak. Konya’nın bir sonraki turdaki rakibi ise Neftçi-Rapid Wien eşleşmesinin galibi olacak.

SLOVACKO-FENERBAHÇE

SAAT: 20.00

STAT: Mestsky Fotbalovy Stadion

HAKEM: N. Dabanovic (Karadağ)

YAYIN: S Sport, S Sport Plus

KONYASPOR-VADUZ

SAAT: 20.00

STAT: MEDAŞ Konya

HAKEM: G. Fernandez (İspanya)

YAYIN: A Spor

BAŞAKŞEHİR-BREIDABLIK

SAAT: 20.45

STAT: Fatih Terim

HAKEM: T. Bognar (Macaristan)

YAYIN: TRT Spor

Slovacko - Fenerbahçe maçı canlı hangi kanalda? Exxen canlı yayın var mı? Slovacko - Fenerbahçe maçı ne zaman Saat kaçta? Hangi kanalda? Sarı-Lacivertliler 3-0'ın rövanşında Çek ekibine konuk oluyor. Jorge Jesus'un takımı bu turu geçerse UEFA Avrupa Ligi için play-off aşamasına geçecek.