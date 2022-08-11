Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 2. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

YARIN

21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

13 Ağustos Cumartesi:

19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor: Suat Arslanboğa

21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor: Kadir Sağlam

21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge

14 Ağustos Pazar:

19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor: Çağdaş Altay

19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Mustafa Kürşad Filiz

21.45 Alanyaspor-Beşiktaş: Yasin Kol

15 Ağustos Pazartesi:

19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka

21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

Süper Lig'in "büyükler"i 2021-22 sezonunda toplam 1 milyar 725 milyon lira zarar etti Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu toplamda 1 milyon 725 milyon zararla kapattı.

Süper Kupa Trabzonspor'un! Karadeniz temsilcisinden 4 gollü zafer... Abdullah Avcı'nın takımında Danimarkalı yıldızı Corneliusiki golüyle rakibin gardını düşürdü, vatandaşı Larsenskoru perçinledi, son sözü penaltıdan Bakasetas söyledi. Kupayı üçüncü defa müzesine taşıyan Karadeniz Fırtınası sezon öncesi büyük moral depoladı