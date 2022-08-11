Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un İspanyol ekibi Levante'den kadrosuna kattığı Enis Bardhi bugün öğle saatlerinde hava yolu ile Trabzon'a geldi. Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusunu havalimanında bir grup bordo-mavili taraftar karşılarken, 27 yaşındaki oyuncu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN GELDİM"

Trabzonspor’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Bardhi, "Artık çok az bir işlem kaldı, bu işlemleri bitirdikten sonra da tek iş hocam ve takım arkadaşlarım ile tanışmak olacak. Şampiyon bir takımın parçası olmak benim için büyük bir gurur aslında. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek, bu şansa erişebilmek uzun süre beklediğim bir şeydi. Benim için büyük bir motivasyon kaynağı bu" ifadelerini kullandı.

ENİS BARDHİ BONSERVİS ÜCRETİ NE KADAR?

Trabzonspor yeni transferi için Levante kulübüne 3 milyon euro bonservis ödeyecek. Bardhi ise Trabzonspor'a 3 yıllık imza atacak. 2017'den beri Levante forması giyen yıldız futbolcu Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda 44 kez forma giydi.

Enis Bardhi Trabzonspor'da! Fırtına'ya Makedon 10 numara 35 gün önce 4 transfer birden açıklayan ve o tarihten itibaren sessizliği bürünen Trabzonspor, iki bomba birden patlatıyor. Enis Bardhi transferini bitiren Bordo-Mavililer'in sağ stoperi de Marc Bartra olacak.

Ahmetcan Kaplan Ajax'a satıldı! Trabzonspor'dan Hollanda'ya stoper ihracı Ajax, Ahmetcan Kaplan için Trabzonspor ile anlaşma aşamasına geldi. Bordo mavili ekip, Ajax’ın 9,5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %15 pay teklifini kabul etti. Ayrıca 19 yaşındaki stoperin Ajax’da oynayacağı maç sayısına göre bonservis bedeli 12 milyon Euro’ya kadar çıkacak.

Bir garip satış! Trabzonspor Berat'ı yolladı Bordo mavililer, 2,5 milyon avroya aldığı millî oyuncuyu 2,5 milyon dolara sattı. Hem de yerli oyuncuların değer kazandığı dönemde. El-İttifak’a giden 24 yaşındaki ismin sonraki satışından yüzde 15 pay hakkı da bulunuyor.