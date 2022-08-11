Katarlı voleybolcudan milli voleybolcularımıza çirkin tahrik!
5. İslami Dayanışma Oyunları'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan başlattı Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da düzenlenen, 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla görsel şölen eşliğinde gerçekleşti. Törenin açılışını yapan Erdoğan, "Tüm emeği geçenleri, şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum." dedi.
5. İslami Dayanışma Oyunları... Masa tenisinde Özge Yılmaz'la şampiyonuz 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda kadınlar masa tenisi finalinde İranlı rakibini mağlup eden Özge Yılmaz şampiyon oldu. Sibel Altınkaya ise 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Buse Arıkazan ile Demet Parlak 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda sırıkla atlama finalinde Buse Arıkazan ve Demet Parlak 4.00 metrede eşitlenerek altın madalyayı paylaştı. Atletizmde ilk madalya sırıkla atlamadan geldi!
Yasemin Can Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda altına koştu Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda Yasemin Can, atletizm kadınlar 10 bin metre finalinde 32:34.45'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
Sümeyye Boyacı İslami Dayanışma Oyunları’na damgasını vurdu Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Konya’da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nda Para Yüzme Kadınlar S5-7 sınıfı 50 metre Kelebek kategorisinde gümüş madalya kazandı.