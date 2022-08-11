Türkiye Gazetesi

Konyaspor Avrupa hayallerine çok erken veda etti. UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'la eşleşen Yeşil-Beyazlılar, 1-1'in rövanşında 10 bin seyircisi önünde ağırladığı Vaduz'a 1-3 mağlup olarak elendi.

İLHAN PALUT'UN KARİZMASI ÇİZİLDİ!

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde saygı duyulan bir takım haline gelen Konyaspor, mutlak favori olduğu maçta Guilherme'nin penaltıdan attığı golle 18. dakikada 1-0 öne geçti. Ancak Yeşil-Beyazlılar bu avantajı kullanamadı.

Lihtenştayn ekibi ilk yarıda 3 dakikada bulduğu 2 golle öne geçti. 28'de Gasser’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

31'de Uğurcan ceza sahası önünde Calvo’nun pasını iyi kontrol edemedi ve topu Sutter’e kaptırdı. Fırsatı iyi değerlendiren Sutter kaleci Sehic’ten kurtuldu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2.

TUNAHAN ÇİÇEK GOLE SEVİNMEDİ

Konyaspor 2. yarıda gol ararken kalesinde 3 golü gördü. Vaduz'un Türk futbolcusu Tunahan Çiçek, 67'de kontra atağı gole çevirdi ve skor 1-3 oldu. 30 yaşındaki futbolcu gole sevinmedi. 4. gol 88. dakikada geldi.

LİHTENŞTAYN NERESİ? NÜFUSU KAÇ?

Lihtenştayn, Orta Avrupa'da, İsviçre ile Avusturya arasında yer almaktadır. 160 km²lik yüzölçümü ile dünyanın altıncı küçük devletidir. Sınırları 76 km uzunluğundadır. Ren Vadisi ülkenin yarısını kaplar.

Lihtenştayn'ın nüfusu 2020 rakamlarına göre sadece 38 bin...

Vaduz - Konyaspor 1-1 Maç Özeti I Lihtenştayn'da atamayana attılar! Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a konuk oldu. 3 topu direkten dönen ve neredeyse 90 dakika tek kale oynayan Yeşil-Beyazlılar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve turu Konya'da rövanş maçına bıraktı.