Türkiye Gazetesi

Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda mücadele eden Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı; S4-10 sınıfı kadınlar100 metre serbest stil finalinde altın madalyanın sahibi oldu. Başarılı rekortmen sporcu Boyacı; 3 altın ve 1 gümüş madalya ile İslami Dayanışma Oyunları’nı tamamladı.

TÜRK SPORCULARDAN YÜZMEDE 3 ALTIN, 2 GÜMÜŞ

Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen yarışlarda Türk sporcular 3 altın, 2 gümüş madalya aldı.

Kadınlar S4-10 sınıfı 100 metre serbest stilde ilk 2 sırayı Türk sporcular elde etti. Sümeyye Boyacı altın, Sevilay Öztürk ise gümüş madalya kazandı. SM4 sınıfı 150 metre bireysel karışık finalinde Emine Avcu, altın madalya elde etti.

Erkekler S4-10 sınıfı 100 metre serbest stilde Koral Berkin Kutlu da altın madalyaya uzandı. SM4 sınıfı 150 metre bireysel karışıkta ise Hamit Demir gümüş madalyayı boynuna taktı.

Katarlı voleybolcudan milli voleybolcularımıza çirkin tahrik! 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki Türkiye - Katar voleybol maçında Katar takımı liberosu 35 yaşındaki Sulaiman Saad, milli takım oyuncularımzın olduğu yöne doğru "Kafa Kesme" işareti yaptı.

BAYRAK TAKIMI'NDAN BRONZ

Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda, aralarında Eskişehirli milli atlet Edanur Tulum’un da olduğu Türk Milli Karışık Bayrak Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.

Oğuzhan Kaya, Sinan Ören, Büşra Yıldırım ve Edanur Tulum’dan oluşan milli ekip, 4x400 metre mesafeyi 3.22.90 saliselik derece ile tamamlayarak; pistten bronz madalya ile ayrıldılar.

MUHAMMET AKDENİZ'DEN GÜMÜŞ

Eskişehirli milli güreşçi Muhammet Akdeniz, Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Serbest Stil 79 kilogram sıkletinde mindere çıkan Akdeniz, final müsabakasında karşılaştığı rakibi İranlı Savadhouki Ali Bakhtiar’a 10-6 yenilerek, sahadan gümüş madalya ile ayrıldı.

5. İslami Dayanışma Oyunları... Masa tenisinde Özge Yılmaz'la şampiyonuz 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda kadınlar masa tenisi finalinde İranlı rakibini mağlup eden Özge Yılmaz şampiyon oldu. Sibel Altınkaya ise 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Buse Arıkazan ile Demet Parlak 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda sırıkla atlama finalinde Buse Arıkazan ve Demet Parlak 4.00 metrede eşitlenerek altın madalyayı paylaştı. Atletizmde ilk madalya sırıkla atlamadan geldi!

Yasemin Can Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda altına koştu Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda Yasemin Can, atletizm kadınlar 10 bin metre finalinde 32:34.45'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Sümeyye Boyacı İslami Dayanışma Oyunları’na damgasını vurdu Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Konya’da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nda Para Yüzme Kadınlar S5-7 sınıfı 50 metre Kelebek kategorisinde gümüş madalya kazandı.