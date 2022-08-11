Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş müsabakasında sahasında karşılaştığı Briedablik’i 3-0 mağlup ederek turu geçen taraf oldu.

İlk maçta rakibini 3-1 mağlup eden Başakşehir, iç sahada aldığı bu sonuçla Play-Off'ta Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile eşleşmiş oldu.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor (Macaristan)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia (Dk. 79 Aleksic), Berkay Özcan (Dk. 62 Mahmut Tekdemir), Ömer Ali Şahiner, Serdar Gürler (Dk. 79 Muhammet Arslantaş), Deniz Türüç (Dk. 62 Münir), Okaka (Dk. 69 Szysz)

Breidablik: Anton Einarsson, Gunnlauggson (Dk. 85 Helgason), Muminovic, Qvist, Thorhallson, Viktor Einarsson (Dk. 85 Gautason), Yeoman (Dk. 74 Luoviksson), Eyjolfsson, Svanthorsson (Dk. 85 Gudbjargarson), Sowe (Dk. 46 Ingvarsson), Steindorsson

Goller: Dk. 44 Okaka, Dk. 74 Touba, Dk. 84 Aleksic (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 31 Sowe, Dk. 35 Yeoman (Breidablik), Dk. 60 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir)

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