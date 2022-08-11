Sivasspor haberleri... Yiğidolar 2021-2022 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak Türkiye’yi Avrupa Ligi'nde temsil etmeye hak kazanmıştı.
MALMÖ - SİVASSPOR MAÇLARI NE ZAMAN?
Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın ekibi ilk maçı 18 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı 25 Ağustos'ta evinde oynayacak.
Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek.
Slovacko - Fenerbahçe Maç Sonucu 1-1 Özet İzle - Fenerbahçe güle oynaya tur atladı Fenerbahçe 3-0'ın rövanşında Çek ekibi Slovacko'yal 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna adını yazdırdı. Jorge Jesus'un takımı Avusturya Vien takımıyla eşleşti.
Medipol Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Royal Antwerp UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında sahasında İzlanda ekibi Breidablik’i 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, rakibini eleyerek Play-off'ta Belçika ekibi Royal Antwerp’in rakibi oldu.
Konyaspor - Vaduz 2-4 Maç Özeti I Konya'da Türk futbol tarihinin en acı mağlubiyetlerinden biri UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'u ağırlayan Konyaspor, 1-0 öne geçtiği maçı 2-4 kaybederek Avrupa'ya veda etti. Deplasmandaki ilk maç 1-1 sona ermişti. Sadece 38 bin nüfuslu Lihtenştayn'ın takımı Konya'ya gelip Konyaspor'u eledi!