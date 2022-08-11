Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’nda Fenerbahçe Çekya temsilcisi Slovacko ile 1-1 berabere kalarak play-off turunda Avusturya temsilcisi Austria Wien’in rakibi oldu.

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, “Bu maçın Fenerbahçe için iki hedefi vardı. Birincisi turu geçmek ve süre almayan oyuncuların oynamasıydı. Ligden farklı 7 oyuncu oynattık. Böylelikle bu oyunculara maç tecrübesi ve forma rekabeti kazandırdık. 7 farklı oyuncu da istediklerimizi karşıladı. Gösterdiler ki biz bütün oyuncularımıza güvenebiliriz“ diye konuştu.

Slovacko - Fenerbahçe Maç Sonucu 1-1 Özet İzle - Fenerbahçe güle oynaya tur atladı Fenerbahçe 3-0'ın rövanşında Çek ekibi Slovacko'yal 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna adını yazdırdı. Jorge Jesus'un takımı Avusturya Vien takımıyla eşleşti.

"ARDA HAKEMLERLE KONUŞUYORDU UYARDIM"

Maçın ilk yarısında Arda Güler’e yaptığı uyarılarla ilgili de konuşan deneyimli teknik adam, “Teknik direktörün işi bu. Sahadaki oyuncularına her zaman yardım etmeli. Ben maçı yaşayan bir antrenörüm. Oyuncularımı düzeltmeye, onlara yardım etmeye çalışıyorum. Arda yardımcı hakemlerle konuşuyordu, uyardım. Çok genç bir oyuncu. Bugün sahada performans olarak iyiydi” açıklamasında bulundu.

"FENERBAHÇE HAK ETMEDİĞİ YERDE"

"Avrupa kupalarındaki hedefiniz nedir?" sorusuna ise Portekizli teknik adam, “Öncelikli hedefimiz gruplara kalmak. Sonrasında gidebildiğimiz yere gideceğiz. Fenerbahçe, Avrupa kulüpler sıralamasında hak etmediği yerde. Bunu yukarılara çıkartmalıyız. Bu zamanla olacak. Gidebildiğimiz en üst yere gitmeyi hedefliyoruz” diye cevap verdi.

Austria Wien maçı hakkında da konuşan Jorge Jesus, “Henüz rakip için hazırlanmadık. Önce oynayacağımız bir lig maçımız var. Bunu geçmek önemli. Şu ana kadar maç maç ilerleyerek devam ediyoruz. Uzatmalarda kaybettiğimiz Dinamo Kiev maçını saymazsak resmi karşılaşmalarda hiç kaybetmedik. Bugün 7 oyuncumuzun performansı önemliydi. Onlara hem maç tecrübesi hem de forma rekabeti kazandırdık” ifadelerini kullandı.

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