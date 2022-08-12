Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Sevilla’nın, Victor Nelsson ısrarı sürerken Galatasaray da muhtemel transferin gerçekleşmesi durumunda hazırlıksız yakalanmamak için alternatif listesini oluşturmaya başladı. Sarı kırmızılılar İspanyol ekibine 20 milyon avronun altında bir teklifi kabul etmeyeceğini net bir dille belirttikten sonra beklemeye geçti. Marcao’dan sonra Danimarkalı stoperin de gitmesi hâlinde savunmanın güç kaybetmemesini isteyen Aslan’ın bu bölgeye iki takviye yapması da gündemde.

SASSUOLO İLE YENİDEN

Liste başında üç isim yer alıyor; Kaan Ayhan, Hanche-Olsen ve Becir Omeragic. Kaan için transfer döneminin başında Sassuolo ile pazarlıklara başlayan Aslan, yüksek bonservis talebi sonrası masadan kalkmıştı. 20 yaşındaki Omeragic için Zürih, 25 yaşındaki Olsen de için Gent ile temasa geçme kararı alan Cimbom, alacağı cevaba göre Kaan için tekrar Çizme ekibiyle görüşecek. Sassuolo’dan olumlu sinyal gelirse, Kaan’ın yanı sıra bir yabancı stoper daha alınacak.

GİRESUN MAÇINDA BURUK'TAN ŞU EMRİ

Bu sezon ligdeki ilk iç saha maçında Giresunspor’u ağırlayacak olan Galatasaray 3 puana kenetlendi. Sarı kırmızılıların çiçeği burnundaki hocası Okan Buruk ise oyuncularına rakip kaleye bol şut çekmeleri talimatını verdi. Buruk, özellikle hücum varyasyonları üzerine çalışmalar yaptırdı.

Yunus Akgün'e süper sözleşme... Galatasaray yönetimi milli yıldızı kaptırmak istemiyor Galatasaray altyapısından yetişen ve geçen sezon kiralık oynadığı Adana Demirspor'da 9 gol, 17 asistlik müthiş bir istatistik yakalayan Yunus Akgün'ün yıllık ücreti yeni sözleşmede 900 bin TL'den 12 milyon TL'ye çıkarılacak.